Sytral mobilités engage près de 50 millions d'euros sur dix ans pour rénover puis remplacer des ascenseurs et des escaliers mécaniques du réseau dans l'agglomération lyonnaise. D'ici dix ans, 78 % des ascenseurs seront remplacés, et près de 60 % des "escalators".

Ces derniers mois, l'ensemble de la presse locale s'est faite l'écho des dysfonctionnements récurrents des escaliers mécaniques et ascenseurs du réseau TCL dans la métropole de Lyon. Invité de 6 minutes chrono à la rentrée, le vice-président du collectif des associations du Rhône pour l’accessibilité (CARPA), Antoine Durand pointait notamment la vétusté des équipements et "un plan de développement du réseau consacré (...) au développement de nouvelles lignes", plutôt qu'à l'accessibilité.

Un plan de renouvellement à dix ans, complété par une action rapide de rénovation sur trois ans

Sytral mobilités a ainsi présenté ce mercredi un plan d'investissement de 43 millions d'euros jusqu'en 2035 qui vise à remplacer 75 ascenseurs et 76 escaliers mécaniques, pour parvenir à un taux de fonctionnement de 98 %. Au total, le réseau comprend 130 escaliers dont la moyenne d'âge est de 22 ans, et 98 ascenseurs dont la moyenne d'âge est de 23 ans. "L'objectif est de ne pas dépasser les 30 ans. Sur le métro D, nous sommes en retard", concède le président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral, Bruno Bernard.

43 millions d'euros sur dix ans, répartis en trois phases de travaux

- de mars 2026 à juillet 2027 : 24 ascenseurs seront remplacés pour un montant de 4,1 millions d'euros. Sytral mobilités priorise la ligne D, où les équipements sont les plus vétustes (stations Gorge de Loup, Vieux Lyon, Bellecour, Guillotière, Saxe, Garibaldi etc.) ainsi que deux ascenseurs de la ligne A à Hôtel de Ville

- de 2027 à 2029 : 23 escaliers mécaniques seront remplacés, principalement sur les lignes D et B pour un montant de 8,5 millions d'euros

- de 2029 à 2035 : 51 ascenseurs et 53 escaliers seront enfin renouvelés, le tout pour 30 millions d'euros

À l'heure actuelle, 28 escaliers et sept ascenseurs sont en panne sur l'ensemble du réseau. Sytal veut atteindre dès 2027 une moyenne de deux ascenseurs et moins de dix escaliers en panne. Pour y parvenir, l'autorité organisatrice des transports en commun a confié à RATP Dev la mise en oeuvre d'un plan de rénovation triennal. Ce plan d'action rapide financé à hauteur de six millions d'euros par le Sytral doit permettre dès la fin de l'année 2026 de rénover 22 ascenseurs. Il est ainsi complémentaire du plan massif d'investissement sur dix ans.

Des problèmes de délais d'intervention et de stocks de pièces détachées

Le délégataire assure par ailleurs avoir "renforcé le suivi de la maintenance", et envisage "une internalisation de la maintenance d'ici trois ans". L'objectif est notamment de répondre à des enjeux de disponibilités de pièces détachées, parfois fabriquées sur commande à l'autre bout du monde. "Nous avons lancé un appel d'offres avec trois lots pour augmenter le nombre de fournisseurs", indique en ce sens Serge Reynaud de RATP Dev. Dans le contrat qu'il a signé avec Sytral mobilités, l'exploitant des métros et tramways du réseau s'engage d'ailleurs à améliorer la situation, dans le cadre d'une clause de bonus-malus d'un montant de 600 000 €. Un montant "cinq fois plus important qu'avec l'ancien délégataire", indique le président écologiste.

"Il y a des problèmes locaux, et des problèmes nationaux avec les ascenseurs", rappelle quant à lui Bruno Bernard qui compte sur un futur changement de réglementation qui imposerait aux entreprises d'intervenir sous deux jours sous peine d'amende. Le texte obligerait également un certain stock de pièces détachées. Les députés ont approuvé en première lecture la proposition de loi portée par les socialistes, qui doit désormais être examinée par le Sénat.

