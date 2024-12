Antoine Durand est l'initiateur de la démarche citoyenne "Métro Pour Tous". Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour présenter les dysfonctionnements des équipements des stations de métro de Lyon, et leurs conséquences sur la vie des Lyonnais.

Antoine Durand explique : "Moi je suis un utilisateur régulier du métro lyonnais pour différentes activités professionnelles ou autres. Et depuis quelques années, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de problèmes d'ascenseurs qui m'impactent dans mes déplacements, les rallonge. Cela m'oblige à faire des tours. Du coup j'ai décidé de ne pas rester impuissant face à ces problèmes. C'est sûr que ça m'impacte moi, mais aussi beaucoup de Lyonnais, que ce soit les personnes âgées, les personnes avec des poussettes, les personnes en fauteuil." Selon lui : "On ne peut jamais prévoir à l'avance les pannes que l'on va avoir. C'est du temps de déplacement. Moi encore, j'ai un fauteuil électrique pour aller à la station suivante. Ça prend du temps mais je peux y aller. Mais quelqu'un qui a un fauteuil manuel, tout seul, qui est avec une canne et qui a du mal à marcher, je me dis, qu'en effet, lui est coincé. Donc soit on prend un bus, mais c'est beaucoup moins rapide, soit on va à la station suivant en espérant qu'elle fonctionne."

Lire aussi : A-t-on le droit de se plaindre du métro Lyonnais ?

L'initiateur de "Métro pour tous" témoigne : "J'ai échangé avec des élus du Sytral, et même avec M. Bernard, le président de la Métropole, qui est aussi président du Sytral. Et effectivement, il y a vraiment de la vétusté. Une partie de l'équipement, notamment sur la ligne D, va être remise à neuf d'ici peut-être un ou deux ans. Mais en attendant, il n'y a pas moyen d'améliorer les choses. Et puis, la question actuelle, c'est le changement de prestataire, parce qu'on va passer de Keolis à la RATP pour les métros. Du coup, moi, j'attends un peu au tournant la RATP pour essayer de d'améliorer ça avec eux, pour que les équipements fonctionnent. Effectivement, j'ai rendez-vous au Sytral, avec le président et une personne en charge de l'accessibilité du réseau pour discuter et voir ce que l'on peut faire. D'ici là, je compte aussi interpeller tous les élus locaux à différents niveaux pour essayer de faire connaître ces problématiques et de mobiliser les gens avec cela."

Plus de détails dans la vidéo notamment sur un comparatif avec les métros parisien et marseillais, la ligne B...

Lire aussi : "Un état de saturation dans la métropole" : Bruno Bernard annonce le report de plusieurs travaux prévus en 2025

La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on va parler de l'accessibilité dans les transports en commun à Lyon et dans la métropole de Lyon. Pour en parler, nous recevons Antoine Durand qui est l'initiateur de la démarche citoyenne "Métro Pour Tous". Bonjour Antoine Durand, merci d'être venu sur notre plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous pointez différents problèmes dans le métro, à Lyon en particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire votre constat sur ces problèmes récurrents dans le métro, sur l'accessibilité ?

Moi je suis un utilisateur régulier du métro lyonnais pour différentes activités professionnelles ou autres. Et depuis quelques années, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de problèmes d'ascenseurs qui m'impactent dans mes déplacements, ça les rallonge. Ça m'oblige à faire des tours. Du coup j'ai décidé de ne pas rester impuissant face à ça. C'est sûr que ça m'impacte moi, mais aussi beaucoup de Lyonnais, que ce soit les personnes âgées, les personnes avec des poussettes, les personnes en fauteuil.

Toutes les personnes qui finalement ont vraiment besoin de l'ascenseur, pour qui c'est très important.

Il n'y a pas seulement les ascenseurs, mais aussi des escalators qui sont souvent en panne. Du coup, j'ai décidé de ne pas rester impuissant et d'identifier les causes des problèmes et voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça.

Est-ce que concrètement, ça vous oblige à aller à la station suivante ? C'est ça, une perte de temps énorme pour aller trouver une station avec un ascenseur ? C'est ça que sont les conséquences derrière ?

Oui, ce sont les conséquences d'un imprévu. On ne peut jamais prévoir à l'avance les pannes qu'on va avoir. C'est du temps de déplacement. Moi encore, j'ai un fauteuil électrique pour aller à la station suivante. Ça prend du temps mais moi, je peux y aller. Mais quelqu'un qui a un fauteuil manuel, tout seul, qui est avec une canne et qui a du mal à marcher, je me dis, qu'en effet, lui est coincé. Donc soit on prend un bus, mais c'est beaucoup moins rapide, soit on va à la la station suivant en espérant qu'elle fonctionne.

Et sur les causes, est-ce qu'on les connaît ou est-ce que c'est un peu mystérieux ? On disait avant la mission, ça fait deux ans environ que vous avez senti une dégradation sur les délais de réparation, en particulier, ou sur le nombre d'ascenseurs en panne ?

Déjà sur l'équipement qui tourne en panne, la fréquence des panne, mais surtout sur les délais de réparation. Par exemple, récemment, j'ai un ascenseur qui est tombé en panne à Saxe-Gambetta, c'est une station importante. Il y a toute la ligne B qui est inaccessible, et ça a duré un mois. Du coup, ça a impacté des centaines de personnes. Et je me dis, mais justement, qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce que c'est la vétusté ? Est-ce que c'est un déficit de maintenance ?

Et vous avez déjà rencontré des élus du Sytral ou de la Métropole pour en parler ? Il n'y a pas d'explication particulière ?

J'ai échangé avec des élus du Sytral, et même avec M. Bernard, le président de la Métropole, qui est aussi président du Sytral. Et effectivement, il y a vraiment la vétusté. Une partie de l'équipement, notamment sur la ligne D, va être remis à neuf d'ici peut-être un ou deux ans. Mais en attendant il n'y a pas moyen d'améliorer les choses. Et puis, la question actuelle, c'est le changement de prestataire, parce qu'on va passer de Keolis à la RATP pour les métros. Du coup, moi, j'attends un peu au tournant la RATP pour essayer de d'améliorer ça avec eux, pour que les équipements fonctionnent. Effectivement, j'ai rendez-vous au Sytral, avec le président et une personne en charge de l'accessibilité du réseau pour discuter de ça et voir ce que l'on peut faire. D'ici là, je compte aussi interpeller tous les élus locaux à différents niveaux pour essayer de faire connaître ces problématiques et de mobiliser les gens avec cela.

Et parce que vous parlez de la RATP aussi. En fait, je ne sais pas si c'est pas très bien de se comparer, mais d'une certaine manière, Lyon a tout de même la réputation d'avoir un réseau de transport assez accessible. Je pense à Paris, je pense à Marseille, où j'ai l'impression que la situation est bien plus difficile encore.

C'est pas du tout comparable.

Comment est-ce qu'on s'en sort à Lyon au terme d'accessibilité des stations de métro ?

Je dirais que Lyon, historiquement, est une des villes les plus accessibles de France au niveau du transport. C'est un des réseaux, par exemple, qui est entièrement équipé d'ascenseurs. Ce n'est pas du tout le cas à Paris ni à Marseille. Donc c'est tout de même dommage d'avoir ces équipements-là qui en théorie sont très accessibles mais qui dans la pratique, s'ils ne fonctionnent pas c'est comme s'ils étaient inexistants. Puis après, du coup, ça impacte la vie des Lyonnais. Même en termes d'image, cela nuit à l'image de Lyon. Et moi, je me dis pour que Lyon redevienne une des villes les plus accessibles de France, puisque c'est quand même facile de se déplacer et je me demande comment on en est arrivé là.

Et donc, la solution, derrière, c'est de l'investissement pour limiter la vétusté, moderniser, la maintenance, en fait, au fond, c'est ça ?



Effectivement, tout ce est entretien, maintenance et puis aussi l'information sur les pannes. Actuellement, il y a une plateforme qui existe, sur le site des TCL qui permet de savoir en temps réel, quels sont les équipements en pannes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme n'est pas assez mise à jour.

Elle n'est pas fiable ?

Il y a des équipements qui sont signalés en panne, alors qu'ils avaient déjà été réparés. Donc moi, ce que je demande, effectivement, c'est une meilleure maintenance, une meilleure information pour que les gens puissent anticiper le déplacement, et même que la station métro ait des annonces pour dire "attention à cette station, l'ascenseur est en pannes", pour ne pas qu'on soit obligé de sortir du métro, et de retourner dans le métro pour aller à la station suivante.

Oui, je comprends. Ce sera le mot de la fin. On est déjà au bout des six minutes chrono, c'est toujours trop court. En tout cas, le message est passé, je pense. C'est un vrai sujet, l'accessibilité dans les transports en commun. Et vous avez raison pour aussi l'image de Lyon, pas simplement juste le côté pratique, même si c'est ce qui est en premier. Merci beaucoup, Antoine Durand d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. pouvez trouver plus de détails sur l'actualité des mobilités sur le site Lyoncapitale.fr. vous dis à très bientôt.