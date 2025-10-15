Actualité
@sécurité routière

"Priorité au respect" : la nouvelle campagne de la Sécurité Routière

  • par Romain Balme

    • La sécurité routière lance la campagne "Priorité au respect" pour sensibiliser aux incivilités et violences sur la route. Objectif : apaiser les tensions entre usagers à travers cinq engagements.

    "Priorité au Respect". C'est le nom de la nouvelle campagne lancée par la sécurité routière. Le but ? Lutter contre les agressions au volant. Une décision qui intervient un an après le décès du cycliste Paul Varry, écrasé par un SUV à Paris. Cet accident faisait suite à une altercation entre les deux protagonistes. Un drame que la sécurité routière décrit comme " le symbole tragique des tensions entre usagers de la route", dans un communiqué paru ce lundi. Cette campagne est une grande première en France, mais elle reste nécessaire pour la Sécurité Routière.

    En effet, l'institution décrit une "urgence collective" dans un espace "trop souvent marqué et fragilisé par l’impatience, l’incivilité et l’agressivité". Un constat qui fait sens. D'après un sondage Kantar pour Le Monde, "plus d'un Français sur deux déclare avoir subi un comportement hostile, allant de l'insulte, d'un geste déplacé (35%) au frôlement volontaire (28%). Et 37% des automobilistes interrogés reconnaissent avoir déjà adopté un comportement agressif."

    Une distribution à Part-Dieu et Bellecour ce mercredi

    Ce mercredi 15 octobre, la Sécurité Routière met en place une opération de sensibilisation dans plusieurs villes françaises : Paris, Rennes, Lyon, Marseille et Bordeaux. Une distribution de prospectus et de stickers à l'effigie de cette campagne aura lieu à Bellecour, entre 8 h et 14 heures, puis dans le quartier de la Part-Dieu de 16 à 19 heures. La campagne d'affichage se poursuivra jusqu'au 21 octobre dans plus de 800 ville françaises. Lyon est bien entendu concerné par ce dispositif.

    Une campagne basée sur 5 engagements

    La campagne "Priorité au respect" est diffusée sur les réseaux sociaux mais également par l'intermédiaire de prospectus. Une mobilisation qui suit un leitmotiv, "Chacun a sa place dans l’espace public. N’en laissons aucune à l’agressivité et à l’incivilité." Pour mettre en place cela, le manifeste s'appuie sur cinq piliers, essentiels à la tolérance des autres usagers :

    Laisser un commentaire

