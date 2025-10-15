Vendredi 17 octobre, une cérémonie en mémoire des Algériens et Algériennes victimes de la répression meurtrière d'octobre 1961 se tiendra à Villeurbanne.

Une cérémonie en mémoire des Algériens et Algériennes victimes de la répression meurtrière du 17 octobre 1961 se tiendra à Villeurbanne.

La cérémonie permettra de rendre hommage à la centaine d'Algériens tués sous les coups des forces de l'ordre à Paris en 1961. Pour rappel, plus de 12 000 algériens avaient été emprisonnés ce jour-là, en marge d'une manifestation pacifique contre le couvre-feu imposé aux seuls "Français musulmans d’Algérie".

L'hommage sera rendu vendredi 17 octobre à 17 h au parc des Droits de l'Homme de Villeurbanne.

