Une cérémonie en mémoire du massacre du 17 octobre organisée à Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 17 octobre, une cérémonie en mémoire des Algériens et Algériennes victimes de la répression meurtrière d'octobre 1961 se tiendra à Villeurbanne.

    Une cérémonie en mémoire des Algériens et Algériennes victimes de la répression meurtrière du 17 octobre 1961 se tiendra à Villeurbanne.

    La cérémonie permettra de rendre hommage à la centaine d'Algériens tués sous les coups des forces de l'ordre à Paris en 1961. Pour rappel, plus de 12 000 algériens avaient été emprisonnés ce jour-là, en marge d'une manifestation pacifique contre le couvre-feu imposé aux seuls "Français musulmans d’Algérie".

    L'hommage sera rendu vendredi 17 octobre à 17 h au parc des Droits de l'Homme de Villeurbanne.

