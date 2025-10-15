Actualité
Travail d'équipe projet
Image d’illustration

"Entreprendre, c’est possible" revient à Lyon : 3 dates pour lancer son projet en 2025

  • par Loane Carpano

    • Le 16 octobre et les 18 et 28 novembre, l'événement "Entreprendre c'est possible" revient à Lyon pour la 7e année consécutive.

    "Entreprendre c'est possible" porté par Grand Lyon Habitat, revient à Lyon pour la 7e année consécutive. Avec pour objectif de rendre l'entreprenariat accessible à tous, l'événement se tiendra dans trois quartiers de Lyon le 16 octobre et les 18 et 28 novembre. L'objectif de ces demi-journées : briser les idées reçues, passer de l'idée au projet, et réussir à construire et financer son projet en lien avec des acteurs locaux de la création d'entreprise.

    Nouveauté en 2025, l’organisme est à l’initiative d’une démarche inter-bailleurs pour encourager la création d’activités.

    Cette année, l'événement aura lieu à la Maison du projet (8e) le 16 octobre, au Centre social de la Sauvegarde (9e) le 18 novembre, et au centre Eugénie Cotton (Vénissieux) le 28 novembre.

    Lire aussi : Entreprendre pour apprendre : 87 mini-entreprises créées par des élèves d'Auvergne-Rhône-Alpes

    d'heure en heure
    d'heure en heure
