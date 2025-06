Le réseau TCL rencontre encore de nombreuses complications liées au fonctionnement des escalators et ascenseurs. À Lyon, Thomas Rudigoz (Renaissance) estime cette situation "alarmante".

La problématique des escalators et des ascenseurs persiste. Comme l'indiquait, en mars dernier, le service presse du réseau des Transports en commun lyonnais (TCL), "une trentaine" d'escalators sur les 130 existants étaient en panne. Un sujet dont le chef de file du parti Renaissance à Lyon, Thomas Rudigoz, s'est emparé dans un communiqué, dénonçant le manque d'accessibilité du métro.

Aujourd'hui encore, de nombreuses remontées mécaniques sont en effet hors service. Les ascenseurs, eux aussi, sont concernés. D'après les chiffres avancés par son parti, qui a mené l'étude en se rendant dans les 44 stations de métro, une cinquantaine d'équipements ne fonctionneraient pas. "Presque une station sur deux a un équipement clé en panne", s'exclame Thomas Rudigoz.

"Il faut cesser de subir, et agir"

Et d'ajouter : "Ce constat n’est pas seulement technique : il est humainement inacceptable". Il réclame ainsi un plan d'urgence, une stratégie d’anticipation et un "engagement clair de la Métropole sur la continuité de l’accès au réseau

pour tous les publics".

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans un second temps, le chef de file de Renaissance interpelle à nouveau le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard. "L’accessibilité n’est pas un cadeau ou un privilège. C’est un principe fondamental d’égalité. Il faut cesser de subir, et agir", ajoute-il dans son communiqué.

L'autorité organisatrice des transports lyonnais rappelait dernièrement que l'âge moyen des escaliers mécaniques est de 22 ans sur le réseau TCL. Leur durée de vie étant de 25 ans, de nombreuses réparations s'imposent. De plus, 29 escalators vont être remplacés entre 2025 et 2027, comme le prévoit le plan de modernisation 2025-2033 adopté par le Sytral. Puis 24 entre 2028 et 2030, et 24 autres entre 2031 et 2033.

