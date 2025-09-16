Actualité
Rocket league fortnite
Crédit : Michal Konkog

A Lyon, la LDLC Arena s'impose parmi les scènes incontournables de l'e-sport

  • par Loane Carpano

    • Suite à la tenue des championnats du monde des jeux Fortnite et Rocket League au sein de la LCLC Arena, la métropole lyonnaise se hisse au rang des "destinations phares du gaming européens."

    Fortnite Global Championship, Rocket League World Championship... Le e-sport aura rythmé le mois de septembre à la LDLC Arena. Au total : 50 000 spectateurs se sont rendus dans la métropole lyonnaise, tandis que des millions de fans se sont connectés aux quatre coins de la planète pour assister aux deux événements tenus à guichets fermés

    Presque deux ans après son ouverture, la LDLC Arena se positionne ainsi parmi les scènes incontournables de l'e-sport international et hisse la métropole lyonnaise au rang des destinations phares du gaming européen : "Avec 650 millions de joueurs Fortnite dans le monde et des audiences records pour Rocket League, ces championnats marquent l’entrée définitive de la France dans le cercle très fermé des destinations mondiales de l’esport", se félicitent les équipes.

    Une organisation rendue possible grâce aux performances de la salle décinoise : une connectivité ultra-haut-débit, des infrastructures audiovisuelles immersives, des espaces entièrement modulables.

    Lire aussi :Près de 10 000 spectateurs accueillis à la LDLC Arena pour la coupe du monde de Fortnite

    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours relativement bonne ce mardi

    Faire défiler vers le haut