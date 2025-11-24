Actualité
Vanessa Paradis, The Divine Comedy... : les Nuits de Fourvière ouvrent leur billetterie pour Noël

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion des Fêtes de fin d'année, le festival des Nuits de Fourvière ouvrira prochainement sa billetterie pour quatre de ses spectacles.

    A l'approche des Fêtes de fin d'année, le festival des Nuits de Fourvière dévoile trois nouveaux noms et ouvre sa billetterie pour quatre spectacles de son édition 2026.

    The Divine Comedy, le Cesária Evora Orchestra et les pianistes Maki Namekawa et Thomas Enhco rejoignent ainsi Vanessa Paradis sur la programmation de la prochaine édition du festival.

    Les places pour les quatre spectacles seront mises en vente, en ligne uniquement, du jeudi 27 novembre à midi, au samedi 29 novembre à 18 h à l'occasion des "Nuits de Noël."

    Trois nouveaux noms

    Les organisateurs l'avaient déjà annoncé, Vanessa Paradis se produira les 8 et 9 juin prochains sur la scène de l'Amphithéâtre gallo-romain. L'occasion pour l'artiste de présenter son nouvel album "le retour des beaux jours", sorti en octobre dernier.

    Deuxième venue à noter, celle du dandy irlandais Neil Hannon, et de son groupe de pop "The divine comedy", en concert aux Nuits de Fourvière le 23 juillet 2026.

    Le 12 juin, le Cesária Évora Orchestra et ses musiciens capverdiens, ainsi que plusieurs grandes voix se rassembleront le temps d'un concert pour rendre hommage à la chanteuse Cesária Evoria, disparue il y a quinze ans.

    Enfin, les pianistes Maki Namekawa et Thomas Enhco interpréteront l'album culte de Keith Jarrett, "The Köln Concert" le 19 juillet 2026.

