Lyon : des travaux sur l'A7 modifieront la circulation dès le 29 août

Du 29 août au 9 décembre 2022, des travaux sur l’A7 modifieront la circulation entre Saint-Fons et Ternay. Ce qu’il faut savoir.

Dans un communiqué, le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires a indiqué que des travaux auront lieu du 29 août au 9 décembre prochain. Le but est d’améliorer la mobilité entre Saint-Etienne et Lyon.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va procéder aux travaux de minéralisation du terre-plein central de l’autoroute A7 entre Feyzin et Saint-Fons dès le 29 août prochain.

Des travaux à 6M€

Ces actions visent à remplacer les glissières métalliques du terre-plein central de l’autoroute par des glissières en béton sur 2,5km entre le viaduc de Pierre-Bénite et la station TotalEnergies. De plus, l’espace entre les glissières du terre-plein central sera modifié afin de supprimer la végétation envahissante au centre de la route. Le coût s’élève à 6M€.

Les travaux seront réalisés du lundi soir au vendredi matin, de 21h à 4h, hors jours fériés. Dès le 29 août, la vitesse sera abaissée à 70km/h au nord de l’échangeur n°7 (Solaize). Le marquage au sol sera modifié dans le sens Marseille-Lyon pour une réduction de la largeur des voies et de la bande d'arrêt d'urgence. Un radar de chantier risque d’être d’installé tout au long des travaux.

