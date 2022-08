Accident de trottinette à Lyon : la réaction de Grégory Doucet

Après la collision entre une ambulance privée et une trottinette dans le 2e arrondissement de Lyon, Grégory Doucet a réagi, affirmant que "la sécurité routière est l’une de nos priorités".

Au fur et à mesure de l'enquête, le voile autour de l'accident mortel qui a eu lieu lundi en fin d'après-midi à Lyon (2e arrondissement) va se lever. Pour rappel, deux adolescents de 15 et 17 ans qui circulaient en trottinette ont perdu la vie dans une collision avec une ambulance privée. Après ce drame, le maire Grégory Doucet a réagi sur Twitter.

"L'accident quai Maréchal Joffre est dramatique. J'adresse toutes mes condoléances aux familles, aux proches, a-t-il tout d'abord écrit. La sécurité routière est l’une de nos priorités. La Ville de Lyon, le Préfet du Rhône et la Métropole se mobilisent d’ores et déjà pour mettre en place les aménagements de voiries, signalétiques, contrôles de vitesse et campagnes de sensibilisation nécessaires. L’enquête est toujours en cours. Ces conclusions nous permettront d’identifier de nouvelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité routière à Lyon."