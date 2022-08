Rhône : interruption de la circulation des trains entre Roanne et Lyon ce mardi

Ce mardi, la circulation des trains est interrompue entre Roanne et Lyon en raison d'un incident. Le trafic pourrait reprendre à 14 heures.

En raison d'un "incident affectant la voie" entre L'Arbresle et Lozanne, les trains ne circulent plus entre Roanne et Lyon (uniquement dans ce sens). La SNCF a assuré qu'une "équipe dédiée se mobilise sur place pour permettre un rétablissement de la circulation dès que possible".

Des travaux "inopinés" sont nécessaires et le trafic devrait reprendre à 14 heures.