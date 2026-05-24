Après de nouveaux coups de feu entendus la nuit dernière dans le quartier Beauvisage (Lyon 8e), des renforts policiers vont être déployés ce dimanche 24 mai.

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs détonations ont été signalées à proximité du 154 rue Professeur-Beauvisage. Des témoins ainsi que trois agents de sécurité présents dans le hall d’un immeuble ont alerté les forces de l’ordre après les tirs.

Trois individus présents aux abords de la tour auraient pris la fuite vers le hall d’entrée immédiatement après les coups de feu, où ils auraient été mis à l’abri par les agents de sécurité. Aucun blessé n’est à déplorer dans cette nouvelle affaire. Une Renault Clio stationnée dans le secteur a toutefois été touchée à deux reprises par des tirs.

Des renforts déployés dès aujourd'hui

Selon nos informations, des CRS ainsi que des effectifs de la compagnie départementale d’intervention (CDI) vont être mobilisés, à compter de ce dimanche après-midi, afin d’assurer une présence renforcée dans le secteur. Les services de l’État travaillent directement en lien avec la mairie de Lyon, alors que les enquêteurs de la Division de la criminalité territoriale (DCT) poursuivent leurs investigations sous l’autorité du parquet.

Ces renforts vont, peut-être, permettre une accalmie dans un secteur du 8e arrondissement visé par le narcotrafic. Pour rappel, lundi dernier, une fusillade dans le quartier des États-Unis avait déjà fait trois blessés, dont deux en urgence absolue. Quelques jours plus tard, une autre fusillade suivie d’une rixe à Mermoz avait fait deux blessés supplémentaires.

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