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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Près de Lyon : un jeune homme blessé après une agression mêlant tirs de billes et passage à tabac

  • par Corentin Lucas

    • À Villefranche-sur-Saône, un jeune homme de 19 ans a été victime d’une agression d’une extrême violence ce samedi.

    Les faits se sont déroulés ce samedi 23 mai, dans la commune de Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Vers 17h, un jeune homme de 19 ans a été pris en charge par les secours après une agression d’une rare violence dans le secteur de la rue Jean-Baptiste-Martini.

    Selon les premiers éléments de l’enquête dévoilés par nos confrères du Progrès, celle-ci pourrait avoir débuté dans le quartier de Belleroche. La victime s’est réfugiée dans un commerce, visiblement en état de choc et présentant plusieurs blessures. Les employés de l’enseigne ont immédiatement alerté les secours et la police, permettant une intervention rapide des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers.

    Le jeune homme aurait été visé par des tirs de billes provenant d’une arme de type Airsoft, laissant plusieurs impacts visibles sur son corps. Il aurait ensuite été agressé physiquement par plusieurs individus, frappé au sol avant de réussir à prendre la fuite.

    Les sapeurs-pompiers ont transporté la victime à l’hôpital pour passer des examens. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression et d’identifier les auteurs des faits.

    Lire aussi : Près de Lyon : un homme soupçonné de proxénétisme sur deux mineurs de 15 ans arrêté

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