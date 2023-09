Lyon connait son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

Avec une température moyenne de près de 22°C, le mois de septembre 2023 a été le plus chaud jamais enregistré à Lyon.

Dans un bulletin publié ce vendredi, Météo-France indique que le mois de septembre 2023 est le plus chaud jamais enregistré en France. Lyon, "particulièrement touché par la chaleur", explique Guillaume Séchet, météorologiste et fondateur du site Météo Villes, connait de son côté une température moyenne de près de 22°C - contre 21,5°C au niveau national - , soit presque 4°C au-dessus des normales.

"Du 7 au 11 septembre, des records de températures ont été battus chaque jour"

"Du 7 au 11 septembre, des records de températures ont été battus chaque jour", ajoute Guillaume Séchet. Le pic a été atteint le 10 septembre à la station de Lyon-Bron avec une valeur relevée à 34,6°C. "On a aujourd'hui l'impression que les records deviennent la norme", s'inquiète le météorologiste. A l'échelle nationale, l'anomalie thermique observée, avec un écart de +3,6°C par rapport aux normales, est la troisième la plus importante depuis l'existence des relevés, derrière les mois de février 1990 (+4.0 °C) et août 2003 (+3.7 °C).

A l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'anomalie thermique atteint même les +4°C selon Météo-France. Si le mois de septembre a été "très sec", relève le fondateur de Météo Villes, la pluviométrie n'est déficitaire "que" de 33 % environ et ce grâce aux importants oranges des 17 et 21 septembre notamment.

Prévisions Météo Villes.

Cet épisode de chaleur devrait se poursuivre pour le début du mois d'octobre. Il devrait faire environ 28°C à Lyon ce dimanche. "On va peut-être rebattre des records dimanche et lundi", note Guillaume Séchet, qui observe par ailleurs que "les épisodes de froids durent de moins en moins longtemps", tandis que les épisodes de chaleur "semblent sans fin". "Le changement climatique favorise une extension des vagues de chaleur au-delà de la saison estivale et joue un rôle amplificateur lors des épisodes chauds, comme l’épisode de chaleur que la France a connu du 3 au 11 septembre", précise de son côté Météo-France.