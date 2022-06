Lyon : clap de fin pour Mathieu Bastareaud au Lou Rugby

Trois ans après son arrivée au sein de l’effectif du Lou Rugby, le trois quarts centre de 33 ans a annoncé sur son compte Twitter qu’il quitterait le club lyonnais à la fin de la saison. L’ancien international ne souhaiterai pas prendre sa retraite pour le moment.

Véritable monument du rugby français et du XV de France avec 54 sélections honorées entre 2009 et 2019, Mathieu Bastareaud avait débarqué au Lou Rugby en 2019 dans l’idée de relancer sa carrière en TOP 14 après une pige à New York. Trois ans plus tard, le trois quarts centre également a annoncé sur son compte Twitter la fin de son parcours à Lyon, récent vainqueur de la Challenge Cup et encore en lice pour remporter le Championnat de France.

"Au terme de la saison, il sera temps pour moi de dire adieu au Lou rugby. Je tenais à remercier le club, le staff, mes coéquipiers et les supporters pour leur accueil chaleureux et surtout leur soutien dans les moments difficiles que j'ai pu connaître durant ces trois années", a tweeté Bastareaud, dont le contrat se terminait le 30 juin.

🐺 𝙈𝙀𝙍𝘾𝙄 𝘽𝘼𝙎𝙏𝘼 !

•

Après 3 ans au LOU Rugby (20 matchs, 3 essais), Mathieu Bastareaud quittera Lyon au terme de cette saison 21/22. Merci pour ton professionnalisme, ton engagement et ta générosité ! ᴜɴ ᴇxᴇᴍᴘʟᴇ ! #TeamLOU pic.twitter.com/12905bzPCI — LOU Rugby (@LeLOURugby) June 1, 2022

Un passage mitigé à Lyon

Le passage à Lyon de l’ancien Toulonnais aura été mitigé, entaché par de nombreuses blessures, dont celles aux deux genoux au mois de novembre 2021 et qui l’a privé de la quasi-totalité de la saison de TOP 14. Cette année, Mathieu Bastareaud n’aura finalement disputé que deux matchs, contre Castres et Toulon.

À 33 ans, celui qui a remporté trois Coupe d’Europe et un Top 14 avec Toulon ainsi qu’un Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations avec les Bleus, n’a pas prévu de mettre fin à sa carrière selon les informations de l’AFP.