Lyon : ces magasins Casino ferment ce mardi 30 avril

L'historique enseigne Casino a dévoilé son projet de plan social et annonce la suppression de 1293 à 3267 emplois. A Lyon, plusieurs commerces ferment leurs rideaux ce mardi 30 avril.

C’est un coup de tonnerre pour la grande distribution. La nouvelle direction du géant Casino a dévoilé le projet de plan social. Celui-ci prévoit notamment la suppression nette de 1293 à 3267 emplois. Plusieurs magasins sont concernés à Lyon et dans le Rhône. Voici la liste.

Lire aussi : Casino annonce plus de 2 milliards d’euros de pertes, l’action du groupe stéphanois suspendue

Changement d'enseigne

Dès ce mardi 30 avril, trois magasins Casino à Lyon appartiendront désormais au groupe Les Mousquetaires. L’une des enseignes est située dans 9e arrondissement, au 27 rue Hector-Berlioz. Le second, dans le 7e arrondissement, 7 place Gabriel-Peri et celui situé au 126 cours Gambetta. Dans le 9ᵉ arrondissement, le magasin du 27 rue Hector-Berlioz est également concerné. Et, dans la métropole de Lyon, le Casino de Mions fermera également ses rideaux.

Dès la fin du mois de mai, le magasin Casino du 7 et 9 rue Marc-Bloch, dans le 7ᵉ arrondissement, changera de nom et deviendra un Intermarché. Même changement pour l’enseigne des 16 et 18 avenue Marcel-Paul à Vénissieux

Lire aussi : Casino : "on parle de la disparition d'une entreprise qui a 125 ans"