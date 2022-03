Artère très commerçante et très fréquentée du 8e arrondissement, l'avenue des Frères Lumières va être réaménagée. A quoi faut-il s'attendre ? Le maire du 8e arrondissement à Lyon, fait le point dans Lyon Capitale.

Une concertation est ouverte par la Métropole de Lyon et la ville de Lyon sur le projet de réaménagement de l'avenue des Frères Lumières, dans le 8e arrondissement de Lyon. La concertation s'étend du 14 mars au 14 mai 2022.

Quels objectifs pour le réaménagement de cette artère très commerçante et très fréquentée du 8e arrondissement de Lyon ?

"L'idée, c'est d'avoir un coeur de quartier agréable à vivre, où on a plaisir à se balader"

Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement de Lyon

Le maire du 8e arrondissement de Lyon, Olivier Berzane, fait le point dans Lyon Cap' : "C'est une attente forte des habitants. Ce projet de réaménagement a plusieurs objectifs :

plus de places pour les piétons. On est sur une avenue très fréquentée. Il y a énormément de monde sur les trottoirs, notamment le samedi. Les trottoirs sont aujourd'hui insuffisants pour absorber ce flux de piétons. Donc on souhaite plus de confort pour les piétons.

plus de confort pour les modes doux, les modes actifs, les vélos.

végétaliser cette avenue. Il n'y a aucun arbre, c'est un îlot de chaleur incroyable dès qu'il commence à faire chaud l'été.

apaiser l'impact de la circulation automobile sur cette avenue"

"L'idée, c'est d'avoir un cœur de quartier agréable à ville, où on a plaisir à se balader", ajoute Olivier Berzane.

"Il n'y a pas de projet défini à ce stade, c'est le résultat de la concertation qui va permettre de décider"

Une concertation est donc organisée du 14 mars au 14 mai 2022, via la plateforme de la Métropole de Lyon (à retrouver ici). "Il n'y a pas de projet défini à ce stade, c'est le résultat de la concertation qui va permettre de décider voir comment on y va, comment on traduit dans les faits l'aménagement de cette avenue, de décider les scénarios qu'on retiendra à la fin, de revenir vers les habitants pour expliquer ce qui est choisi", poursuit le maire du 8e arrondissement de Lyon.

Quel est le périmètre soumis à la concertation ? "Ce n'est pas seulement l'avenue des Frères Lumières le projet. C'est aussi la rue du 1er film, de la place Ambroise Courtois à la rue Gélibert. Cette rue n'a jamais été refaite, elle est dans un état déplorable, pas du tout à l'image de ce qu'est l'institut Lumière et de ce que doit être cette rue du Premier Film. Il y a aussi la chaussée ouest de la place Ambroise Courtois, la rue qui passe devant l'institut Lumière", explique Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement de Lyon.

Les premiers travaux espérés à la fin de l'année 2024

Une partie de l'avenue, pas toute, des Frères Lumières va être réaménagée. De la place Ambroise Courtois jusqu'à l'Université Lyon 3 (la Manufacture des Tabacs). "On n'a pas mis à la concertation la partie haute de l'avenue des Frères Lumières (jusqu'à Grange-Blanche), non pas qu'il faut ne rien faire mais sur ce mandat, on n'a pas les moyens nécessaires pour faire davantage. La partie haute est déjà végétalisée", souligne le maire du 8e.

Le budget pour le réaménagement du périmètre est de l'ordre de 800 000 euros de la Ville de Lyon, pour la partie végétalisation et éclairage public. Il est compris, ce n'est pas encore précisément établi, entre 3 et 5M de la Métropole de Lyon pour les travaux lourds de voirie et de réaménagement.

Les premiers travaux sont espérés pour la fin de l'année 2024 et pour l'année 2025.

