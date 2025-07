Fêtes Escales à Vénissieux : 27 ans de métissage musical !

27 ans déjà pour le festival égayant chaque été le parc Louis-Dupic jouxtant la mairie de Vénissieux autour du 14 juillet. Un rendez-vous annuel festif et familial, plutôt orienté musiques du monde en ce qui concerne la programmation musicale qui pioche de-ci de-là dans les esthétiques chamarrées voire crossover.

Après une première soirée, le samedi 12, placée sous le signe du rap français métissé avec Daymen, Féfé et Carbonne, place à la world music le dimanche ! Polyrythmique, rugueuse et complexe avec le power-maloya réunionnais d’An Pagay avant d’enchaîner sur la fusion électrique d’inspiration chaâbi de Gnawa Diffusion et, pour finir, le mélange détonant de reggae et de musique brésilienne de la fabuleuse Flavia Coelho.

Rebelote le lundi, c’est férié ! Et festif avec le Bestioles Blues Bazar, jazz et jeune public, les chansons d’Ablabôye et le cocktail explosif de musiques caribéennes proposé par Commandant Coustou. Calypso, biguine, son : le parfum des îles comme si vous y étiez !

Festival Fêtes Escales – Du 12 au 14 juillet au parc Louis-Dupic à Vénissieux