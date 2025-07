Le moustique tigre est porteur de la dengue, du chikungunya et du zika. © DR

Un habitant de la région Auvergne-Rhône-Alpes a contracté la dengue sans avoir quitté le territoire métropolitain. C'est le premier cas de l'année en France.

Pour la première fois cette année, un épisode de transmission autochtone de dengue contracté en métropole - sans que la personne ne quitte le territoire - a été identifié à Saint-Chamond (Loire) en région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé mercredi 9 juillet Santé publique France (SPF).

Lire aussi : 31 cas de dengue détectés en Auvergne-Rhône-Alpes : comment lutter contre les moustiques tigres ?

Ce premier et seul cas pour l'heure a été détecté "avec une date de début des signes au 1er juillet", a précisé l'agence sanitaire dans son bilan hebdomadaire de la surveillance renforcée des malades transmises par les moustiques tigres, incitant sur un risque important de transmission épidémique.

#Dengue | 🔴 Forte suspicion d'un cas autochtone à Saint-Chamond dans la Loire

Point de situation et recommandations aux habitants 👉https://t.co/8YdrzkwgeD@Prefecture42 pic.twitter.com/Wd6IojfamF — ARS Auvergne-Rhône-Alpes (@ARS_ARA_SANTE) July 9, 2025

Par ailleurs, dans l'hexagone, neuf foyers de chikungunya ont été identifiés dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Occitanie, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Ces cas autochtones de chikungunya sont les plus précoces jamais identifiés en France métropolitaine dans la saison d'activité du moustique, en raison notamment de l'épidémie à La Réunion et dans l'Océan indien, mais aussi des fortes chaleurs.

Lire aussi : Dans la métropole de Lyon, 86% des habitants se plaignent du moustique tigre