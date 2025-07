Le Grand Annecy, vers une alimentation plus locale et durable

L'agglomération du Grand Annecy vient de signer les premières conventions de partenariat du Projet alimentaire territorial (PAT) local.

Le 3 juillet 2025, le Grand Annecy a organisé une séance exceptionnelle de son comité d'orientation afin de signer les premières conventions de partenariat du Projet alimentaire Tterritorial (PAT). Les projets alimentaires territoriaux sont des démarches menées au niveau local, de manière volontaire et visant à répondre à des problématiques liées à l'alimentation. Cette réunion a pu réunir les structures engagées dans le projet. Parmi elles, des collectivités comme Duingt, des associations telles que Terre d’Union ou encore des acteurs économiques à l'image de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute Savoie. Selon leGrand Annecy, c'est "un moment clé pour ancrer durablement une dynamique collective au service d’une alimentation plus locale, plus juste et plus résiliente."

Le projet alimentaire territorial, un engagement capital

Cela fait quatre ans que le Grand Annecy est engagé dans le PAT. Depuis 2020, l'agglomération et ses trente-quatre communes s'efforcent d'agir pour parvenir à quatre objectifs qu'ils jugent essentiels. Premièrement, la lutte contre la précarité alimentaire, en tentant de rendre accessible à tous une alimentation saine. Ensuite, la diversification de la production et la juste rémunération des producteurs. A cela, il faut ajouter une volonté de réduire l'impact de la production alimentaire sur l'environnement. Et enfin, la sensibilisation à une alimentation locale, saine et respectueuse des agriculteurs.

Pour répondre à ces objectifs, le Grand Annecy a validé en 2023 un plan d'actions du PAT. Ce plan comporte au total 45 actions à mettre en place dans les cinq ans. Ces 45 actions sont réparties en quatre axes principaux - Soutenir l'agriculture nourricière sur le territoire, rendre la restauration collective plus respectueuse et qualitative, ordonner la production locale d'amont en aval, et rendre l'alimentation plus accessible.

Des actions concrètes

Pour parvenir à répondre aux objectifs qu'elle s'est fixée, la Létropole a organisé des entretiens avec des producteurs, des ateliers thématiques, des questionnaires auprès des consommateurs et des forums avec ces partenaires afin de cibler au mieux les actions concrètes à mettre en œuvre.

Dans le but de soutenir la production nourricière, la Métropole mise, par exemple, sur le fait d'aider de jeunes agriculteurs à s'installer sur le territoire. Dans cette optique, le Grand Annecy a ainsi aidé une jeune agricultrice à lancer sa production à Alby-sur-Chéran. Pour ce qui est d'amener la restauration collective vers une démarche plus engagée, la Métropole prévoit par exemple de sensibiliser les élèves et le personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour soutenir les filières locales, les responsables du PAT envisagent entre autres de développer de nouveaux points de vente de produits locaux. Enfin, pour ce qui est de rendre l'alimentation saine et locale plus accessible, la métropole évoque dans son plan d'action pour le PAT la possibilité de mettre en place un système d’achat de produits locaux par des bons alimentaires.