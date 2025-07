À l'occasion du 14 juillet, les bals de pompiers vont de nouveau enflammer Lyon et ses alentours. Lyon Capitale vous recense les soirées organisées.

Caserne de Confluence (Lyon 2e)

À la caserne de Lyon-Confluence, le traditionnel bal des pompiers est organisé samedi 12 et dimanche 13 juillet, sous le thème "Fluo Party 2". Au cours de ces deux soirées, DJ, pistes de danse et animations sont prévus. Des shows seront animés tout au long de la soirée. Les entrées débutent à 21 heures et sont au prix de 10 euros (avec une consommation). L'année dernière, plus de 3 500 personnes avaient participé à la fête à Confluence.

Caserne de Gerland (Lyon 7e)

Autre bal des pompiers organisé ce week-end à Lyon : celui de la caserne de Gerland (7e arr.), ce dimanche à partir de 21 heures et jusqu'à 4 heures lundi matin. La soirée est prévue sur le thème blanc. Shows, DJ set électro et généraliste animeront ce bal. Comptez 12 euros pour l'entrée, avec une consommation offerte.

Caserne de la Croix Rousse (4e)

Notez également le bal des pompiers au sein de la caserne de la Croix-Rousse. L'événement est organisé samedi et dimanche, avec là aussi de nombreuses animations qui viendront galvaniser les participants "au rythme de la musique actuelle". L'entrée est à 10 euros, avec une consommation.

Caserne de Corneille (Lyon 3e)

Le Festi'bal Music Pompiers est organisée dimanche et lundi à la caserne Lyon Corneille, dans le 3e arrondissement. L'entrée est au prix de 15 € avec deux consommations offertes. DJ et food trucks seront au rendez-vous. Les préventes sont encore ouvertes en ligne.

Villeurbanne, Saint-Priest...

Toujours à Lyon, à la caserne La Madeleine, un bal est organisé dimanche et lundi. D'autres bals de pompiers seront aussi au programme du week-end aux alentours de Lyon. À la caserne de Cusset à Villeurbanne, des soirées sont prévues samedi et dimanche avec une ambiance plage. Ces deux soirs rimeront aussi avec fête à la caserne de Saint-Priest, sous le thème White Summer.