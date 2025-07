Escapades  : slow tourisme en Savoie

Cet été, on prend le temps. De vivre. Respirer. Méditer. Se ressourcer au milieu du cadre somptueux des montagnes savoyardes, un véritable havre de paix à deux heures de Lyon. Du val d’Arly à la Haute-Tarentaise, en passant par le doux massif du Beaufortain, savourez la langueur d’un été 100 % détente… Avant la frénésie du Tour de France, dont la 19e étape traverse la Savoie !

Excursion yogique au sommet

Aux Saisies, partez pour un trek étonnant placé sous le signe du bien-être. Une rando itinérante de cinq jours, pendant lesquels Hélène Durand, yogiste et accompagnatrice en montagne, vous emmènera à la découverte des plus beaux coins du Beaufortain… et de vous-même.

De refuge en refuge, vous traverserez ce massif parmi les plus beaux des Alpes, au rythme d’agréables randonnées d’environ cinq heures de marche quotidienne (dénivelée de 600 à 800 mètres). Au fil des pas, Hélène Durand vous guidera vers la paix intérieure à travers des cercles de parole, des séances de yoga et de méditation en tête à tête avec les cimes, des séances d’écriture ou de dessin des pensées… Une expérience unique.

Pour ceux désirant vivre une aventure tout confort, Explora Project propose une retraite yoga de six jours dans un chalet douillet au cœur du Beaufortain. Au réveil et au crépuscule, vous apprendrez à pratiquer le viniyoga, ainsi que des techniques approfondies de respiration et de méditation, dans un cadre naturel apaisant.

La journée, vous découvrirez les plus beaux sentiers des Saisies au fil de balades accessibles à tous. Le soir, un espace balnéo vous attend pour un moment délassant, avant de déguster un délicieux repas végétarien préparé à partir de produits locaux.

Réservations sur sentiers-helene.com et explora-project.com

Yin Yoga aérien à La Plagne © www.natinayoga.fr / Ceduch

Acrobaties d’altitude

Prenez de la hauteur (dans tous les sens du terme) ! Testez le Yin Yoga aérien, une pratique unique qui combine un travail physique sur les tissus profonds du corps et l’apesanteur. Résultat : un étirement complet et une profonde relaxation mentale.

À La Plagne, Nathalie, professeure de yoga depuis 2020, propose des séances plusieurs fois par semaine. La tête en bas, à 2 000 mètres d’altitude, avec une vue imprenable sur les sommets environnants, nul doute que toutes vos tensions s’envoleront en un clin d’œil !

Pour aller plus loin (ou plus haut, à vous de voir), Flora vous fera découvrir l’acrobatique cerceau aérien ou encore le hammock, une pratique circassienne qui consiste à réaliser des figures envoûtantes grâce à un tissu suspendu. Déconnexion assurée !

Plus d’informations sur natinayoga.fr

Bains de Belle Plagne © Charlotte Bertonneau

Buller à flanc de montagne

Après ces expériences arachnéennes, atterrissez en douceur aux “Bains de Belle Plagne”, véritable temple du bien-être perché à 2 050 mètres d’altitude, au cœur de la station de ski de La Plagne. Saunas, hammam, grotte de sel, bassins extérieurs chauffés agrémentés d’un parcours aquatique sensoriel, bains à remous, bains nordiques… Et bien sûr différents soins et massages – dont une formule adaptée aux enfants ! De quoi passer un moment ressourçant en famille, en amoureux ou entre amis.

Tarifs et réservations sur deepnature.fr

Le refuge de Solaise © www.lerefuge-valdisere.com

Parenthèse exceptionnelle

Pour une nuit exceptionnelle, rendez-vous au refuge de Solaise, qui domine Val-d’Isère du haut de ses 2 551 mètres d’altitude. Le luxueux chalet, qui héberge déjà un hôtel, un restaurant et un spa, innove cet été avec une retraite 100 % bien-être au prisme de la méthode “Shenkosha”.

Au programme : bain polaire, massage des cimes, réflexologie solaire, cérémonie du thé dans une bulle de soin privative face à la montagne, mais aussi repas à base d’enzymes végétales, ateliers thématiques, conférences, coaching individuel… De quoi vous offrir une parenthèse hors du temps, (presque) seul au monde sous le bleu pervenche du ciel savoyard.

Tarifs et réservations sur lerefuge-valdisere.com

Séance ciné en pleine montagne

Insolite. Que diriez-vous d’aller au cinéma au beau milieu du val d’Arly, à 1 650 mètres d’altitude, face au Mont-Blanc ? Vous avez bien lu. Chaque été, la famille Lapied diffuse ses propres films sur un écran géant, à deux pas du plan d’eau du Mont-Lachat. Un site naturel d’exception, accessible facilement à pied, en voiture, à VTT et même en télésiège depuis le village de Crest-Voland. À partir de la fin juin, suivez Erik, Anne et leur fille Véronique à travers le massif du Grand Paradis, sur les traces subtiles des animaux de montagne, dans leur dernier film 2000 Jours au Paradis. N’oubliez pas de prendre un coussin et un plaid pour profiter d’une séance inoubliable au clair de lune, en compagnie des aigles, des renards, des loups, des chamois et des bouquetins.

Programmation sur lapiedfilm.com

La 19e étape du Tour de France, la dernière de montagne, est 100 % savoyarde cette année © Bijasson / SavoieMontBlanc

Focus : Le Tour de France en Savoie

C’est LA star de l’été. La 19e étape du Tour de France, la dernière de montagne, est 100 % savoyarde cette année. Les coureurs franchiront la frontière du département dès le 24 juillet, en bouclant la 18e étape au col de la Loze, à Courchevel.

Le lendemain, ils s’élanceront d’Albertville pour rejoindre La Plagne, 130 kilomètres et cinq cols plus loin. L’épreuve est courte mais intense (et exigeante !). Les coureurs devront rapidement affronter la côte de Héry-sur-Ugine, puis enchaîner les ascensions du col des Saisies (pente à 6,4 %), du col du Pré (7,7 %) et du beau Cormet de Roselend (6,3 %), dont ils n’auront pas le temps d’admirer les eaux turquoise du lac en contrebas.

La montée finale jusqu’à Plagne Villages, à 2 052 mètres d’altitude, sera déterminante. Une pente ardue de 7,2 % sur 19 kilomètres et 24 virages impressionnants attendent les mollets au tournant… Les derniers lacets promettent leur lot d’émotions : la dernière fois que le Tour est arrivé à La Plagne, c’était en 2002, avec la victoire du Néerlandais Michael Boogerd.

Parcours sur letour.fr

À Crest-Voland Cohennoz, le télésiège de la Logère permet de rejoindre le très beau Mont-Lachat, point de départ de nombreux itinéraires vélo © OT Val d’Arly

Vélo pour tous !

Vingt-trois ans plus tard, c’est l’occasion ou jamais de vibrer au rythme du peloton ! Et la Savoie ne manque pas de terrains de jeux pour se perfectionner ou découvrir toutes les facettes de la petite reine.

La Plagne dispose de 220 kilomètres d’itinéraires balisés pour les VTT à assistance électrique, à travers les alpages, les forêts et les charmants villages savoyards. Ce n’est pas tout : 150 kilomètres sont dédiés à l’enduro et au cross-country, dont la descente de la Dré Val avec ses 1 100 mètres de dénivelée négative dans les bois, entre Plagne Bellecôte et la vallée. Au nord du département, le val d’Arly offre plus de 230 kilomètres d’itinéraires labellisés FFC entre le col des Saisies et celui des Aravis.

Des pistes forestières, des sentiers tortueux, des alpages à l’infini et des panoramas à couper le souffle, évidemment. Bon à savoir : des itinéraires enduros sont accessibles tout l’été depuis les remontées mécaniques !

À Crest-Voland Cohennoz, le télésiège de la Logère, qui permet de rejoindre le très beau Mont-Lachat, point de départ de nombreux itinéraires vélo et pédestres, est équipé pour charger les VTT à assistance électrique. Là-haut, découvrez le Tour du Mont-Lachat, une jolie boucle facile de 4 kilomètres qui alterne piste et sentiers ludiques, avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc !

Plus d’informations sur la-plagne.com et valdarly-montblanc.com

Infos pratiques

Où loger ?

© Refuge de la Croix de Pierre

• Yourtes du refuge de la Croix de Pierre (beau panorama à 2 000 mètres d’altitude, restauration et sanitaires au refuge) au col du Very, à Hauteluce 06 58 40 21 93

• Le Toî du monde (éco-gîte dans une ferme typique de 1886) à Flumet – letoidumonde.com

• Chalet de Foran (chalet d’alpage communal entièrement rénové, sur les itinéraires de randonnée) à La Plagne – 04 79 09 45 60

Où se restaurer ?

• Le Boui Boui (nouveau, street food de montagne sur les sentiers du Fornet), à Val-d’Isère – 06 10 28 70 64

• Le Passe Partout (cuisine savoyarde traditionnelle, pâtisseries, restaurant labellisé “Famille Plus”) à Crest-Voland – 04 79 31 74 26

• Refuge de la Glière (restauration d’altitude et pâtisseries au cœur du parc de la Vanoise) à Champagny-en-Vanoise – 09 72 66 44 18

© Refuge de la Glière

À ne pas manquer

• Du 5 au 11 juillet : 5e festival international d’échecs (tournois et animations) à La Plagne

• Du 5 au 13 juillet : Championnats de France de Trail & High Trail Vanoise à Val-d’Isère

• Du 11 au 13 juillet : 5e édition du Super8 (courses cyclistes VTT/VTT-AE, vélo de route, enduro enfants…) à La Plagne

• Les 18, 25 juillet et 1er août : 15e festival Jazz en Bouche à Notre-Dame-de-Bellecombe, Crest-Voland Cohennoz et Saint-Nicolas-la-Chapelle

• Le 20 juillet : l’Étape du Tour de France (course cycliste sur la 10e étape, quelques jours avant l’arrivée des coureurs), entre Albertville et La Plagne

• Du 21 au 24 juillet : Slowly Val d’Arly (festival art et nature en famille)

• Le 24 juillet : arrivée de la 18e étape du Tour de France au col de la Loze, à Courchevel

• Le 25 juillet : départ de la 19e étape du Tour de France à Albertville, arrivée à La Plagne

• Le 10 août : 60e fête folklorique d’Arêches (découverte des métiers d’antan, défilé de chars, musique, bal et feu d’artifice) à Arêches-Beaufort

• Le 17 août : 32e festival des vins de Savoie à Notre-Dame-de-Bellecombe

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 à 3 heures par l’autoroute

• En train : TER Lyon-Albertville (2 heures 15 avec une correspondance à Chambéry ou Aix-les-Bains) puis bus (1 heure) / TER Lyon-Bourg-Saint-Maurice (3 heures 30 avec une correspondance à Chambéry) puis bus (40 minutes) / TER Lyon-Aime-la-Plagne (3 heures avec une correspondance à Aix-les-Bains)