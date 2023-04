Lyon, capitale d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le portrait-robot de la ville de Lyon.

Lyon est la capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon l'Insee, au 1er janvier 2023, Lyon compte 522 228 habitants (-0,14% sur la période 2014-2020). Elle se positionne en 3e position des villes françaises les plus peuplées, derrière Paris (2 145 906 habitants, -0,9%) et Marseille (870 321 habitants, -0,05%). Et juste devant Toulouse qui n'a plus que 24 225 habitants d’écart avec Lyon (+1,1%).

Parmi les villes de plus de 100 000 habitants, Lyon est la 18e ville la plus étendue, avec une superficie de 47,87 km2, très loin derrière Marseille, 1re au classement avec 240,6 km2, Aix-en-Provence (186,06 km2), Nîmes (161,85 km2), Toulouse (118,30 km2) et Paris (105,4 km2).

Grégory Doucet (Europe Ecologie-Les Verts) est l'actuel maire de Lyon. Il a remporté les élections municipales de juin 2020, au deuxième tour, avec 52,4% des scrutions exprimés, soit 19% des inscrits. Ses colistiers obtiennent 51 des 73 sièges du conseil municipal central de Lyon.

