L'entreprise valentinoise Samsolar a inauguré la plus grande ferme agrivoltaïque viticole de France dans l'Aude. Un ouvrage hors-normes à l'échelle européenne.

Le 3 juillet 2025, l'entreprise spécialisée dans l'énergie solaire, Samsolar ( basée à Valence, dans la Drôme), a inauguré une nouvelle ferme agrivoltaïque dans le domaine viticole CVO - Château Olivery, à Cruscades (dans l'Aude). Pour ce projet, l'entreprise valentinoise s'est associée à la société Sun'Agri, leader de l'agrivoltaïsme dynamique ( un système innovant qui combine culture agricole et panneaux photovoltaïque ), dont le siège est à Lyon.

Ce site qui s'étend sur 11,3 hectares devrait permettre de produire 6 mégawatts-crête (MWc), d'énergie, soit la consommation de 2 472 foyers (hors chauffage). Cette installation devrait permettre d'éluder l'émission de 3 815 tonnes de CO2, inscrivant ainsi le projet dans la continuité des engagements écologiques que souhaite prendre le domaine CVO. Dans ce but, l'exploitation viticole est déjà certifiée haute valeur environnementale (HVE), et avait fait construire en 2023 deux hangars solaires pour stocker ses bouteilles de vin vides et vinifiées et son matériel agricole.

Agrivoltaïsme : protéger et produire

L'agrivoltaïsme sert un double objectif. Premièrement, produire une énergie verte qui sera ensuite revendue sur le réseau national, ensuite, protéger les cultures des aléas climatiques et améliorer leur qualité.

Dans les fermes agrivoltaïques dynamiques comme celles du domaine CVO - Château Olivery de Cruscades, les panneaux photovoltaïques sont installés sur des ombrières agricoles. Celles-ci sont munies de capteurs, peuvent être pilotées à l'aide de l'intelligence artificielle et ne gênent pas la production. Ces ombrières apportent de l'ombre aux cultures en période de canicule et permettent de limiter les risques de gel et de sécheresse. Ce dispositif ralentit également la maturation du raisin, ce qui apporte un meilleur équilibre aromatique au vin. Ces installations améliorent donc à la fois la qualité et le rendement du vin.

Un autre avantage pour les exploitants viticoles est de pouvoir revendre une partie de l'Energie produite sur leur exploitation. La présence de panneaux solaires dans leurs vignes représente donc pour les agriculteurs une opportunité de compléter et de diversifier leurs revenus, d'autant plus que les coûts liés à l'installation du dispositif sont pris en charge par l'entreprise drômoise Samsolar.