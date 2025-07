Budget participatif à Villeurbanne : découvrez les 15 projets retenus

Les 15 projets retenus dans le cadre du budget participatif de Villeurbanne ont été dévoilés.

La ville de Villeurbanne a dévoilé ce jeudi les projets retenus dans le cadre du budget participatif 2025. 15 idées ont été retenues parmi 33 propositions, avec cette année 5 678 votants. La mairie a décidé d'allouer 1,2 million d'euros à ces projets dont Lyon Capitale vous dévoile la liste.

Des parcours ludiques pour redécouvrir le canal et le quartier de Bonnevay, projet porté par Céline, habitante du quartier Cusset - budget : 150 000 €

Création de parcours à travers le quartier Bonnevay pour redécouvrir la promenade longeant le canal. Tables de pique-nique et transats seront installés sur la promenade actuelle.

Un jardin ludique, sportif et inclusif, projet porté par Ingrid, habitante du quartier Bonnevay-La Soie-Les Brosses - budget 140 000 €

Aménagement d’une aire de jeux dans le jardin de l’Embellie notamment pour des enfants en situation de handicap. Installation de jeux adaptés : toboggan, tourniquet, cabane…, d’un panier de basket et de tables de jeux pour favoriser la convivialité.

Îlots de fraîcheur et de convivialité à Saint-Jean, projet porté par Angélique Frindi, habitante du quartier Saint-Jean – budget 120 000 €

Installation de grands brumisateurs et d’espaces de convivialité éco-citoyenne : création par et pour les habitants de mobilier urbain en bois, plantations d’arbres et de plantes aromatiques… pour améliorer le cadre de vie du quartier.

Ados, seniors : un lieu pour s’amuser, se rencontrer, se détendre ; projet porté par l’Association Culturelle Buers et Croix Luizet (ACBCL) – budget : 39 000 €

Création d’un lieu convivial pour les ados et les seniors afin de favoriser le lien entre les générations. Un espace partagé, coconstruit et écologique, pour jouer, discuter, débattre, s’entraider et lutter contre l’isolement.

Maison Sésame : ouvrez la porte aux objets réparés ! – projet porté par la Maison Sésame - budget : 9 000 €

Installation à la Maison Sésame d’un lieu convivial pour partager ses savoir-faire, apprendre à réparer son petit électroménager, ses vêtements... Bénévoles et outils seront à disposition pour donner une seconde vie aux objets du quotidien.

Rénovons l’Île Égalité pour faire vivre la solidarité ! Projet porté par le collectif Solidarités Cusset – budget : 200 000 €

L’Île Égalité est un espace collectif de solidarité, de rencontre et d’apprentissage. Pour que les nombreuses activités hebdomadaires se poursuivent dans de bonnes conditions, le lieu sera remis aux normes et rénové.

Un café du parc au Tonkin – projet porté par les Charpennes Tonkin Tigers - budget de 85 000 €

Le club de rugby Tonkin Tigers propose de recycler un container pour en faire un lieu de stockage de son matériel. Il sera aménagé pour devenir également un espace de convivialité pour les habitants et associations du quartier.

Santé, inclusion et solidarité :

Des promenades en triporteur pour les personnes âgées – projet porté par Catherine, bénévole de l’association A vélo sans âge - budget : 13 500 €

Ce triporteur permettra aux aînés de profiter de balades conviviales et intergénérationnelles. Les sorties seront assurées par des bénévoles de l’association À Vélo Sans Age, dont l’antenne villeurbannaise vient d’être créée.

Festival de la santé mentale : parlons-en autrement, agissons ensemble ! budget : 11 000 €

Organisation d’un événement culturel, festif et collectif sur une journée, visant à sensibiliser, informer, changer de regard sur la santé mentale en mobilisant l’art, la parole et l’action.

Renaissance du « jardin des tout-petits : Adolphe-Lafont », projet porté par Hélène et Lili, habitantes du quartier Ferrandière - Maisons-Neuves - budget : 150 000 €

Travaux d’aménagement de ce jardin créé en 1929. L’objectif est d’accueillir plus d’enfants dans un bel espace de nature et pourvu de nouveaux jeux.

Un îlot de détente à La Ferrandière, proposé par les bénévoles du Centre social de la Ferrandière - budget : 15 000 €

Cet îlot de détente créé dans l’enceinte du Centre social sera ouvert sur le quartier et accessible à tous les habitants. Les usagers pourront y faire une pause, pique-niquer, jardiner, cueillir des plantes aromatiques, réparer un vélo ou donner un coup de main.

Renaturer la place historique Paul-Strauss, proposé par le collectif Les Strauss – budget : 80 000 €

Au milieu des arbres existants, ce projet consiste à redonner vie à la place grâce à des plantations et aménagements de qualité. Un projet porté par des habitants, par les écoles Lazare-Goujon et Jean-Moulin et par des associations locales.

Des passages piétons mieux éclairés, projet proposé par Daniel Dupont, habitant du quartier Gratte-Ciel-Dedieu-Charmettes - budget : 35 000 €

En expérimentation, éclairage de 10 passages piétons avec détection de présence positionnés sur de grands axes de la ville pour mieux protéger les personnes et les enfants qui traversent.

Créer un refuge de biodiversité accessible et partagé, proposé par le collectif square Couchant – budget : 35 000 €

Plantation d’arbres fruitiers dans le square du Couchant, véritable garde-manger pour les oiseaux. Ce poumon vert apportera de la fraîcheur, favorisera la lutte contre les moustiques et deviendra un lieu de promenade pour les riverains.

Tous en scène ! Un lieu artistique pour vous à Croix-Luizet, proposé par le Centre social La Croizet – budget : 70 000 €

Création d’un espace d’expression libre : musique, slam, théâtre, stand-up, poésie, expos… dédié aux habitants du quartier et au-delà.