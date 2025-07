PFAS : des pôeles en Téflon "sûres" ? SEB visé par une plainte pour "pratique commerciale trompeuse"

Le groupe SEB, basé à Écully, maison-mère de Tefal, est visé par une plainte pour "pratique commerciale trompeuse".

Le groupe SEB et sa filiale Tefal sont visées par une plainte d'ONG qui les accusent de "pratiques commerciales trompeuses" pour avoir affirmé que leurs poêles en Téflon étaient "sûres", ont annoncé les associations jeudi.

La plainte, qui émane de France Nature Environnement (FNE), Générations Futures et l’Association citoyenne et laïque des consommateurs (ACLC), porte sur une campagne publicitaire datant de 2024 ainsi que sur une communication figurant sur le site internet de la marque Tefal. Elle a été envoyée au parquet de Paris mercredi matin, a indiqué la FNE à l'AFP.

Le Circ "ne se prononce pas sur l’absence de cancérogénicité"

En "assurant que les revêtements antiadhésifs de ses poêles sont reconnus comme sûrs car contenant du PTFE (polytétrafluoroéthylène, autre nom du Téflon, ndlr) et non des PFOA", d’autres PFAS ("polluants éternels") interdits, le groupe "omet de mentionner le risque de rejets dans l’environnement de substances en raison de l’utilisation de PTFE, tout au long du cycle de vie des produits ainsi que les risques sur la santé lors de l’utilisation des poêles de la marque", font valoir les associations dans un communiqué.

"Il est inadmissible de communiquer de cette manière alors que la santé des populations, particulièrement des travailleuses et travailleurs, et de l’environnement est en jeu. Tefal doit rendre compte et être sanctionné", s'insurge Anne Roques, juriste de FNE. Pour étayer leur plainte, les associations s'appuient sur le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC), une agence onusienne, qui a conclu à "l’insuffisance de données pour classifier le PTFE en tant que cancérogène, mais ne se prononce pas sur l’absence de cancérogénicité ni sur le fait que le PTFE est sûr".

"Tefal doit rendre compte et être sanctionné"

Interrogé par l'AFP en avril 2024, le CIRC n'avait pas souhaité commenter les affirmations de SEB sur l’innocuité du Téflon, "en raison de l'ancienneté" de ses évaluations. Les ONG invoquent aussi une étude de novembre 2023 en Corée du Sud qui "met en évidence que les microparticules de PTFE génèrent des effets nocifs sur la santé tels que des inflammations".

En avril 2024, les députés ont adopté une proposition de loi écologiste visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS ou "polluants éternels", excluant toutefois les ustensiles de cuisine, après une forte mobilisation des fabricants notamment de Tefal. Le texte définitif, promulgué en février 2025, conserve cette exclusion.

Présentes dans une multitude d'objets de la vie courante, les substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS, qui se comptent par milliers, doivent leur surnom de "polluants éternels" à leur capacité d'accumulation et de persistance dans les milieux naturels et les organismes des êtres vivants, et leurs effets toxiques avérés scientifiquement sur l'environnement et la santé.