Lyon : bois urbain à la Part-Dieu, "pourquoi pas, mais on n’en peut plus des travaux" 

Lancés le 11 mars dernier, les travaux d’aménagement du bois urbain de la Part-Dieu devraient s’achever d’ici 2026. En attendant le résultat final, la crispation se fait ressentir du côté des Lyonnais.

La grisaille et le froid n’ont pas découragé les Lyonnais de se rendre dans le quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement. Qu’ils se rendent au centre commercial, à la gare, ou qu’ils prennent les transports en commun, la foule doit aussi adapter son parcours aux nombreux travaux sur leur passage. L’un d’eux, lancé le 11 mars par la Métropole et la Ville de Lyon, est le futur bois urbain qui devrait voir le jour d’ici 2026.

"Pourquoi pas, mais on n’en peut plus des travaux"

Séparé en deux parties, ce dernier prévoit, dans un premier temps, la végétalisation d'une zone d'un peu plus d'un hectare avec la plantation de 143 arbres (73 lors de la première phase), entre le boulevard Vivier-Merle et la rue Garibaldi, ainsi que 700 jeunes plants et plus de 2 300 arbustes. La deuxième phase quant à elle consistera à planter 14 000 jeunes plants après 2026 sur le terrain de France TV.

Des travaux qui entraînent forcément la modification du parcours des piétons et des cyclistes vers le nord, le long de la bibliothèque sur les aménagements définitifs. Sur place, certains Lyonnais restent encore dubitatifs. "Pour être honnête, j’en m’en fiche un peu. Après, pourquoi pas j’ai envie de vous dire, mais on n’en peut plus des travaux", explique Michel.

"J'espère que le résultat sera à la hauteur"

À deux pas du centre commercial, Lisa accroche son vélo. "Ça devient vraiment compliqué de circuler dans Lyon, même lorsque l’on est cycliste. Je comprends tout à fait que les travaux nécessitent des contraintes pendant un temps, mais franchement…", soupire-t-elle. "Par contre, je trouve ça bien que l’on veuille remettre un peu de verdure dans ce coin. C’est plutôt une bonne idée", tempère Lisa. Un point de vue partagé par Murielle, une maman accompagnée de ses enfants qui s’apprêtent à prendre le métro. "Pour les enfants, ça sera une bonne chose c’est clair. Enfin, même pour nous les adultes, surtout l’été. C’est juste dommage de voir la ville, je ne dirais pas défigurée, mais vous comprenez l’idée, pendant autant de temps. J’espère que le résultat sera à la hauteur", lâche-t-elle.

Après cette première phase de travaux, dont le coût total s’élève à 2,7 millions d’euros, la deuxième phase des travaux consistera à aménager la partie nord du terrain appartenant à France Télévisions. Des bancs, des fontaines, des toilettes publiques et un kiosque à journaux sont également prévus dans le projet.

