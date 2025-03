Budget 2025 : la Métropole de Lyon retire un million d’euros à la Cité de la gastronomie 

La Métropole de Lyon a annoncé qu’elle retirait un million d’euros de sa subvention à la Cité internationale de la gastronomie dans le cadre de son budget 2025.

Alors que la Métropole de Lyon s’apprête à voter son budget 2025 lundi 17 mars, la collectivité écologiste a annoncé vendredi 14 mars la coupe d’un million d’euros de subvention à la Cité internationale de la gastronomie. Une décision qui intervient après que la Métropole de Lyon cherche à faire de nombreuses économies.

D’autres coupes budgétaires dans la culture

Depuis son ouverture le 19 octobre 2019, la Cité internationale de la gastronomie souffre d’un problème d’image et d’attractivité. Elle avait fermé une première fois en le 6 juin 2020, faute de visiteurs, et de la pandémie de Covid-19. Le gestionnaire de l’époque, le groupe espagnol MagmaCultura, avait abandonné le projet, demandant dans le même temps à la Métropole de Lyon, locataire du site, de lui verser 1,7 million d’euros au titre de la résiliation de son contrat. La Cité internationale de la gastronomie avait finalement rouvert ses portes le 21 octobre 2022. Mais là encore, l’engouement peine à prendre : entre sa réouverture et mi-décembre 2023, seulement 61 000 visiteurs s’y sont rendus.

D’autres structures et événements vont également pâtir de ces économies. Les cinq principales structures dont la Métropole de Lyon est le principal financeur, à savoir le musée des Confluences, les Nuits de Fourvière (- 300 000 €), le musée Lugdunum, les Biennales de la danse (-200 000 €) et d'art contemporain ainsi que le festival Lumière (- 100 000 €) vont donc perdre une partie de leur subvention. Évènement majeur de la métropole lyonnaise, la Fête des Lumières voit elle aussi son budget amputé des 80 000 euros que la collectivité lui accordait, à la demande de la Ville de Lyon. L’année dernière, le budget de la Fête des Lumières s’élevait à 3,2 millions d'euros.

Le planétarium de Vaulx-en-Velin voit lui son soutien financier être réduit de 20 %, quant au théâtre des Célestins, il perd 5,8 % de sa dotation annuelle. Ainsi, le budget alloué aux événements culturels sur le territoire devrait s’élever à 6,6 millions en 2025, contre 7,2 millions en 2024. Le Quai du Polar devrait également perdre 5 000 euros de subventions lors de la délibération prévue lundi 17 mars. Mais Cédric Van Styvandael, vice-président à la culture, a précisé que le budget global de la culture reste supérieur de 1,5 million d'euros par rapport à son montant lors du précédent mandat, soit 37,1 millions d'euros pour la partie fonctionnement. Au total, ce sont 152 structures culturelles qui bénéficient d’une aide de la Métropole de Lyon.

