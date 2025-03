Météo : de la fraîcheur et un ciel changeant ce dimanche à Lyon

Ce dimanche 16 mars, le ciel sera assez changeant, bien que les températures remontent quelque peu. Il fera jusqu’à dix degrés dans l’après-midi.

Le ciel s’éclaircit ce dimanche 16 mars dans la matinée, entraînant des températures fraîches et en dessous des normales de saison. Il fera en effet seulement 3 degrés au levée du jour.

Dans l’après-midi, le temps sera plus mitigé et changeant. Des nuages plus importants couvriront effectivement le ciel de Lyon. Côté températures, ces dernières pourront grimper jusqu’à 10 degrés. Mais pas d’inquiétude, le mercure remontera dès demain et le temps sera plus calme.