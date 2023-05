La Maison des arts plastiques et visuels de la région menacée après des baisses de subventions

À la suite de coupes budgétaire de la Région de la Ville de Lyon, la Maison des arts plastiques et visuels Auvergne-Rhône-Alpes (Mapraa) est menacée.

Lors du dernier conseil d’arrondissement du 1er arrondissement de Lyon, l’adjointe à la culture de la Ville de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert a annoncé la volonté de supprimer l’intégralité des subventions de la ville de Lyon pour la MAPRAA. Cette prise de décision arrive après une première baisse enregistrée en 2022, passant de 70 000 euros à 50 000 euros, puis de nouveau une réduction de 15 000 euros sur l’année 2023.

L’association va continuer sa lutte

Dans un communiqué de presse, l’association MAPPRA dénonce l’envie de la ville de Lyon de la remplacer par une autre. "Ceci pour conséquence de privilégier les activités accessoires au détriment des activités artistiques dans l’accompagnement des artistes, et de favoriser certaines catégories d’artistes au détriment d’autres". L’association met en avant le côté humain pour essayer de conserver la structure, "nombreux artistes des arts visuels vivent sous le seuil de pauvreté et il est capital qu’ils puissent compter sur l’association".

L’année 2023 représente aussi les 40 ans de la création de l’association. Elle n’a pas dit son dernier mot et compte bien "lutter jusqu’au bout et pour nos droits". D’ailleurs l’association appelle a toutes les personnes a relayé l’information et adhérer à la structure.