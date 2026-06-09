Lyon : avant la troisième édition, où en sont les projets du budget participatif 2025 ?

Alors que la Ville de Lyon s’attelle à préparer la troisième édition de son budget participatif, qu’en est-il des 90 lauréats de 2025 ? Petit tour d’horizon.

Si la troisième édition du budget participatif de la Ville de Lyon n’en est encore qu’à ses prémices, l’édition 2025, dôtée d'un budget de 12,5 millions d'euros, avait vu 90 projets retenus en juin dernier. Un an après, qu’en est-il ? Combien ont déjà été réalisés ? Lyon Capitale vous propose un tour d’horizon.

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7 projets réalisés, 53 déjà programmés

Si 7 projets ont déjà été réalisés, 53 sont déjà programmés, indiquent ainsi les services de la Ville de Lyon, "dont une dizaine sera réalisée d’ici l’automne, notamment dans les écoles." Ce sera notamment le cas à l’école élémentaire Montaigne-Ferry, dans le 6e arrondissement, où les quelque 12 181 votants souhaitaient voir de l’ombre créée dans la cour. Un parasol a finalement été posé ce lundi. Le mobilier et le réaménagement de l’espace jardin sont quant à eux prévus pour les vacances d’été, "certainement début juillet", souligne par ailleurs la Ville de Lyon. Le budget total est estimé à 15 000 euros.

Parmi les autres projets plébiscités, la création d’un chemin de dalles au Centre social de la Sauvegarde (9e arr.) pour les personnes en situation de handicap, pour un coût de 30 000 euros, était demandée. Trois options sont "en cours d’évaluation", mais une décision doit toutefois être prise "prochainement", assure encore la municipalité.

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Plusieurs gros projets prévus pour 2027

Elle était la demande la plus onéreuse de ce deuxième budget participatif, à hauteur de 600 000 euros. La réfection des toilettes des Halles de Lyon Paul Bocuse (3e arr.) ne verra pas le jour avant plusieurs mois. Cette dernière s’inscrit en effet dans un programme plus global de chantiers sur le site, comprenant donc la réfection des trois blocs sanitaires ouverts au public et celui des commerçants. Des études doivent être réalisées "sur 2026 et 2027", mais "dans l’attente du lancement de cette programmation globale", des travaux d’urgence pourraient avoir lieu "spécifiquement sur les blocs sanitaires."

L’éclairage public était aussi une forte attente dans plusieurs quartiers de Lyon, notamment sur le bas des pentes de la Croix-Rousse (1er arr.). Mais "toutes les autorisations des propriétaires des bâtiments sur lesquels viendront se fixer ces nouveaux dispositifs d’éclairage n’ont pu être obtenues", poursuit la Ville, qui estime la réalisation du projet pour juillet 2027. L’opération est estimée à 60 000 euros. Les choses avancent toutefois plus vite dans le quartier Moulin à Vent (8e arr.) puisqu’une équipe artistique a d’ores et déjà été retenue pour le projet d'ambiance plus lumineuse. "Des ateliers lumières et balades urbaines avec l'Espace des 4 vents seront organisés à l'automne pour associer les habitants à la conception des nouveaux éclairages", annonce la mairie, précisant dans le même temps que la réalisation du projet est attendue pour juillet 2027. 400 000 euros vont lui être dédiés.

Des études lancées en 2027 pour la fontaine Ipoustéguy

Du côté des ouvrages et monuments historiques de la ville, le pont de l’Université (2e arr.) doit, lui, faire peau neuve. La Ville doit notamment installer des lampadaires similaires à ceux présents sur l’ouvrage avant son explosion en 1944. Ne disposant pas de plan ni de modèle de ces lampadaires, un travail a donc été réalisé "sur la base des documents retrouvés par les services des archives." Après sa conception, ce futur modèle devra être autorisé par les Architectes des bâtiments de France (ABF). "L’objectif est de fabriquer les mâts en 2027", espèrent les services municipaux. La Métropole de Lyon sera ensuite chargée de leur pose, "sans doute dans le courant de l’année 2028."

Enfin, alors que la France a connu une vague de chaleur particulièrement précoce il y a deux semaines, la remise en eau de certaines fontaines est particulièrement demandée entre Rhône et Saône. Des études vont ainsi être menées "dans le courant de l’année 2027" concernant la fontaine Ipoustéguy, place de la Comédie (1er arr.) et le bassin des Célestins (2e arr.). La remise en eau est toutefois prévue pour "fin 2028, début 2029", pour un montant de 260 000 euros, précise enfin la Ville de Lyon.

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