À Lyon, la transformation des cours de la Cité Tony Garnier entre dans sa dernière phase

GrandLyon Habitat poursuit la métamorphose des cours de la Cité Tony Garnier, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Engagé depuis plus de six ans, le vaste programme de requalification des cours de la Cité Tony Garnier franchit une nouvelle étape. GrandLyon Habitat annonce l'achèvement récent de deux cours supplémentaires, portant à douze le nombre d'espaces concernés par ce projet mêlant préservation patrimoniale, amélioration du cadre de vie et adaptation au changement climatique.

Le bailleur a notamment supprimé le stationnement dans les cours, réaménagé les parvis et repensé l'ensemble des espaces verts. Près de 200 arbres et grands arbustes ainsi que 6 200 m² de plantations adaptées aux fortes chaleurs ont été installés.

Une dernière phase est désormais en préparation. Prévue pour 2027, elle vise à désimperméabiliser entre 20 et 30 % des surfaces minérales afin de favoriser l'infiltration des eaux de pluie, limiter les îlots de chaleur et renforcer la place du végétal. Estimé à un million d'euros, le chantier fera l'objet d'une concertation avec les habitants et les acteurs locaux avant son lancement.