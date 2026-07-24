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Groupe scolaire Jacques-Prévert
Perspective futur groupe scolaire Jacques Prévert. Crédit : Ville de Villeurbanne.

Chantiers d’été : Villeurbanne débloque 18,16 millions d’euros pour la rénovation de ses écoles

  • par LR

    • La Ville de Villeurbanne profite des vacances estivales pour engager des travaux de rénovation et l’extension de ses groupes scolaires. 18,16 millions d’euros sont mobilisés.

    Comme à Lyon, les chantiers ne s’arrêtent pas cet été à Villeurbanne. À l’occasion des vacances estivales, la Ville de Villeurbanne engage 18,16 millions d’euros dans la rénovation, la restructuration et l’extension de plusieurs groupes scolaires, dont 1,37 million pour l’entretien de l’ensemble des écoles et centre de plein air de Chamagnieu.

    Lire aussi : "Ce mandat ne manquera pas d’ambition" : 180 chantiers lancés cet été à Lyon pour adapter le territoire

    L'école Jacques-Prévert entièrement reconstruite

    Le plus gros chantier concerne d’abord la déconstruction, puis la reconstruction, de l’école Jacques-Prévert. Le futur établissement accueillera à terme 18 classes, contre 5 auparavant, et un logement de fonction pour le gardien. Des matériaux biosourcés seront utilisés durant le chantier, tandis que les arbres classés présents sur le site seront conservés afin de créer un îlot de fraîcheur dans la cour. Le budget total du projet est de 19 millions, dont 7 millions inscrits au budget 2026. Le groupe scolaire devrait ainsi être mis en service à la rentrée de 2027.

    Le groupe scolaire Alice-Ball, dans le quartier de Cusset, connaît lui aussi une importante rénovation depuis novembre dernier, pour un montant prévisionnel de 3,13 millions d’euros. La fin des travaux est prévue pour 2027. Des travaux d’accessibilité ont également été lancés au groupe scolaire Lazare-Goujon. Un ascenseur va notamment voir le jour à l’intérieur du bâtiment, des escaliers vont être mis aux normes et des circulations horizontales et verticales vont être créées. Les extérieurs vont aussi être aménagés pour permettre une meilleure accessibilité au site, tandis qu’une ombrière de 95 m2 a été installée dans la cours élémentaire.

    Enfin, les menuiseries du groupe scolaire René-Descartes vont être changées afin de préserver le confort d’été et d’hiver. Elles laisseront place à des menuiseries de bois moderne, équipées de vitrage réfléchissant et de stores extérieurs motorisés. Des travaux de rénovation des locaux sanitaires et douches, ainsi que de la salle de restaurant ont par ailleurs été engagés.

    Lire aussi : "Une très bonne nouvelle" : le maire de Villeurbanne se félicite du déblocage des subventions gelées par le ministère de la Culture

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