Meurtre avec récidive : à Villefranche, un individu condamné à 25 ans de réclusion

Jugé à Lyon pour le meurtre de son cousin à Villefranche-sur-Saône, Fethi Bouafia a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il avait déjà été condamné en 2001 pour des faits similaires.

Accusé de meurtre avec récidive, Fethi Bouafia, 42 ans, a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Rhône (5e arr. ) ce lundi. Il était soupçonné du meurtre de son cousin El-Hachemi, de quelques années son aîné, le 4 janvier 2023. Le crime était survenu dans le logement du défunt, à Villefranche-sur-Saône, où il hébergeait le mis en cause. L’avocate générale, Laure Lehugeur, avait requis 30 ans de réclusion. Son cousin avait été roué de coups, défiguré, et était décédé d’une hémorragie interne. Il avait été aspergé d’ammoniac. De l'ADN du prévenu avait été retrouvé sur le corps de la victime.

L'hypothèse de deux responsables a été envisagée alors qu’un voisin a vu deux hommes entrer et sortir de l’immeuble. Selon le Progrès, Fethi B. aurait accusé un certain Rayan d'avoir commis ce meurtre. Une défense balayée par les avocats des victimes.

Un autre homicide survenu en 2001

Les représentants du prévenu ont plaidé son acquittement, sans succès, déplorant des lacunes de l'enquête. La défense a dévoilé les contrastes entre un accusé décrit "comme une bombe atomique", et l'absence de bruit dans l'immeuble au moment des faits. Arrêté 48 heures après, Fethi B. ne présentait pas de blessures hormis une brûlure. Autre argument, la défense a accusé la justice de "combler les trous" avec son casier judiciaire, composé de 26 condamnations, dont une pour meurtre. Le premier homicide, survenu en 2001, a été qualifié "d'accident" par le prévenu. Fethi B. s'était emporté contre son ami , âgé de 15 ans, et l'avait poignardé à l'arme blanche.

Selon l'expert psychiatrique, l'accusé présente "un trouble de la personnalité avec de gros aménagements antisociaux, une dimension égocentrée, mais pas de maladie mentale", et "supporte mal la frustration".

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