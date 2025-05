Les perles du budget participatif de Lyon

Pour la 2e édition du budget participatif, dotée de 12,5 millions d’euros, 233 projets sont soumis au vote des Lyonnais. Petite sélection.

Soumettre à la voix des habitants une (infime) partie des dépenses d’investissement de la Ville, tel est le principe du budget participatif. Sur le papier, l’idée est bonne, surtout quand il s’agit d’argent public. Dans les faits, c’est plus contrasté. En témoigne le projet phare de la première édition du budget participatif – la végétalisation de la place Bellecour – qui avait décroché le pompon pour 1,5 million d’euros. En cours de réalisation, le projet s’est transformé en œuvre d’art éphémère (5 ans) destinée à apporter de l’ombre, aussi éloignée du projet initial que polémique.

La 2e édition du budget participatif est actuellement en cours. Après analyse de faisabilité financière et technique par les services de la Ville, 233 projets ont été retenus (parmi 1 149 idées) et sont soumis au vote des Lyonnais jusqu’au 15 juin. Les projets ayant retenu le plus de votes seront réalisés par la Ville.

Projets non retenus : entre vraie utilité et idées farfelues

Parmi les projets non retenus, on peut regretter la création d’une via ferrata urbaine en libre accès et gratuite au musée des Confluences ou au centre de congrès, l’installation d’une passerelle aérienne au parc de la Tête-d’Or pour découvrir la canopée ou encore la pose d’une tyrolienne entre la terrasse du bar de l’opéra et l’hôtel de ville. Non sélectionnés non plus, et pourtant salutaires, la revalorisation du patrimoine de l’amphithéâtre romain des Trois Gaules, l’agrandissement des parkings relais dans le cadre de la piétonnisation de la Presqu’île ou encore la végétalisation des murs des quais de Saône, potentielle solution à la prolifération des tags et aux chaleurs estivales.