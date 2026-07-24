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Gabriele Monteiro a disparu hier, jeudi 23 juillet, aux alentours de 16 h 30, à Lyon. Image fournie

Lyon : un appel à témoins lancé pour retrouver une jeune femme brésilienne disparue depuis hier

  • par C.M.

    • Gabriele Monteiro a disparu hier, jeudi 23 juillet, aux alentours de 16 h 30, à Lyon. Ses proches lancent un appel à témoins pour tenter de la retrouver.

    Gabriele Monteiro, 34 ans, a disparu de chez elle depuis hier, jeudi 23 juillet, aux alentours de 16 h 30. Ses proches lancent un appel à témoins afin de la retrouver.

    Selon ses proches, contactés par Lyon Capitale, la jeune femme se trouvait à son domicile situé dans le quartier de Debourg, dans le 7e arrondissement de Lyon, au moment des faits et préparait ses bagages pour se rendre à un mariage ce week-end. Lorsque son mari est rentré chez eux aux alentours de 17 heures, Gabriele Monteiro avait disparu et ses affaires, dont son téléphone et ses documents d’identité, étaient toujours sur place.

    Gabriele Monteiro mesure environ 1m70, a les cheveux bruns et bouclés, ainsi que les yeux marron. On ignore la tenue qu’elle portait au moment de sa disparition.

    Gabriele Monteiro a disparu hier, jeudi 23 juillet, aux alentours de 16 h 30, à Lyon. Image fournie
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