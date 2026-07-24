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Gabriel Attal après avoir annoncé sa candidature à l’élection présidentielle à Mur-de-Barrez en Aveyron (CR : La force d’agir)

Annecy : Gabriel Attal vient lundi en visite parler écologie avec le maire Antoine Armand

  • par Marc-Antoine Galand

    • Le candidat à la présidentielle consacre lundi une journée entière à Annecy, aux côtés du maire Antoine Armand. Dix heures de programme, de la vieille ville jusqu'au lac, autour de l'écologie et de la ressource en eau. À moins d'un an du scrutin.

    Dix heures de programme, de 10h45 à 20h45. Gabriel Attal consacre lundi 27 juillet une journée entière à Annecy. Le candidat à la présidentielle de 2027 ouvre par la vieille ville, traversée à pied. Il doit y croiser commerçants, habitants et visiteurs. Un déjeuner avec des restaurateurs et des élus suit à 12h30.

    L'après-midi bascule vers le lac. À 14h20, une visite doit porter sur la préservation du patrimoine naturel et la transition écologique, sans lieu précisé. Un bateau quitte ensuite Sévrier à 15 heures. La traversée se prolonge par une déambulation, où les échanges doivent porter sur les enjeux de préservation du lac et de son environnement. Suit la plage d'Albigny à 16h15, pour une rencontre avec les habitants. Le rendez-vous de 18h30 traitera enfin des enjeux du territoire et de la transition écologique. Un dîner avec les élus clôt la journée.

    Sur les quatre rencontres avec le public, deux seulement ont donc un thème annoncé. L'invitation ajoute par ailleurs deux sujets que le déroulé n'accroche à aucun horaire : la préservation de la ressource en eau, et la conciliation entre attractivité économique, tourisme et équilibres environnementaux. Elle présente la richesse naturelle de la Haute-Savoie comme « à la fois une fierté et une responsabilité ».

    Une ville reprise aux écologistes en mars

    La journée se veut démonstrative. Attal a officialisé sa candidature fin mai 2026 en Aveyron, avant un premier meeting parisien le 30 mai. Il y a fixé deux priorités jumelles : résorber la dette publique et la dette climatique, avec un objectif de division par deux des émissions françaises de gaz à effet de serre en dix ans.

    Le choix d'Annecy n'a rien de neutre non plus. Antoine Armand est arrivé en tête du second tour le 22 mars 2026, au terme d'une triangulaire, avec 49,36% des voix. Sa liste, Les Acteurs d'Annecy, rassemblait le centre et la droite, et a mis fin à six ans de gestion écologiste.

    Annecy n'est pas le seul rendez-vous régional du candidat. Attal a annoncé un grand meeting à Lyon le 10 octobre, présenté comme le premier grand rassemblement de sa rentrée.

    Lire aussi : Gabriel Attal annonce un "grand meeting" à Lyon le 10 octobre

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