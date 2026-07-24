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Paulo Fonseca, entraîneur de l’Olympique Lyonnais. @Getty Images

Football : l’OL termine son escapade allemande par une victoire contre Wolfsburg

  • par Corentin Lucas

    • L’Olympique Lyonnais a conclu son stage en Allemagne par une victoire 2-0 face à Wolfsburg, ce vendredi 24 juillet.

    L'OL termine son passage Allemagne sur une bonne note. Opposés à Wolfsburg au Campus Adidas d'Herzogenaurach pour leur cinquième match de préparation estivale, les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés 2-0, ce vendredi 24 juillet.

    Après une première période sans but, Ainsley Maitland-Niles a débloqué la rencontre à la 68e minute. Les Gones ont ensuite attendu la 97e minute pour faire définitivement la différence, suite à un coup de tête d’Alejandro Gomes Rodriguez.

    Quatre victoires en cinq matchs

    Cette victoire permet aux Lyonnais de conclure leur stage de présaison avec un bilan encourageant. En cinq rencontres, l'OL compte désormais quatre victoires pour une seule défaite, concédée face au Slavia Prague (0-2) samedi dernier. Les joueurs de Paulo Fonseca ont également fait preuve d'efficacité offensive avec 15 buts inscrits, soit une moyenne de trois réalisations par match, pour 8 buts encaissés. Et un homme a marqué les esprits avec ses six buts : Rémi Himbert.

    Les Lyonnais vont désormais retrouver la France avant de reprendre l'avion direction l'Espagne. Un dernier match amical attend l'OL le 29 juillet, face au Betis Séville, à Cadix. Une ultime répétition avant le barrage de Ligue des champions contre le Sparta Prague.

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