Lors de la première édition du budget participatif, les Lyonnais avaient voté pour végétaliser la place Bellecour. Une oeuvre d’art y sera finalement installée. (@NC)

La Ville de Lyon lance une consultation pour préparer la 3e édition du budget participatif en 2026, après une forte hausse des votes en 2025.

C'est parti pour la troisième édition du budget participatif. Si les différents projets éligibles ne sont pas encore mis sur la table, la mairie lance des consultations. Selon le Progrès, elle a adressé un questionnaire par courriel aux personnes ayant participé aux deux premières éditions, organisées pendant la première mandature de Grégory Doucet. Une démarche mise en œuvre dans le but "d'améliorer le fonctionnement de cette 3e édition."

Parmi les différentes personnes interrogées, les auteurs d’une proposition, les acteurs de la réalisation d’un projet, ou des simples votants. Les questions se concentrent principalement sur des règles de participation, la confiance des répondants en la Ville dans le choix des projets, ou encore de leur confiance au respect de la collectivité vis-à-vis des votes des participants. Dernier aspect questionné, le rôle du dispositif dans l'engagement citoyen.

Plus de 12 000 votes en 2025

Il y a quelques semaines, Grégory Doucet avait annoncé la tenue d'une nouvelle édition du budget participatif en 2026. La phase de dépôts des projets pourrait être allongée, et des ambassadeurs nommés afin de conseiller les auteurs des propositions. Pour rappel, chaque édition avait reçu 12,5 millions d'euros de financement en cumulé, pour 2 500 idées et 200 projets retenus.

Pour la deuxième édition du dispositif, en 2025, 12 181 personnes ont voté, soit le double de la première édition. À l'arrivée, 90 projets étaient lauréats, dont 21 dans le 8e arrondissement, le mieux loti, et trois dans le 2e arrondissement, le moins bien doté. Depuis le lancement du budget participatif, le TACO de la Croix-Rousse a été réaménagé, et l'œuvre Tissage Urbain installée.

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