Lyon : une boulangerie visée par des tirs en pleine nuit

La façade d’une boulangerie située dans le secteur de Valmy (Lyon 9e) a été touchée par plusieurs impacts de balles dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet.

Une boulangerie du 9e arrondissement de Lyon a été la cible de tirs dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet. Les faits se sont produits dans la rue du Sergent Michel-Berthet, situé au sein du secteur de Valmy. D’après les éléments rapportés par BFM Lyon, la police serait intervenue vers 7h du matin, après la découverte de plusieurs impacts de balles sur la façade de l'établissement.

Fort heureusement, aucune victime n'a été déplorée à la suite de ces tirs, qui étaient encore visibles dans la journée. Les circonstances précises des faits restent pour l'heure inconnues, tout comme les raisons pour lesquelles cette boulangerie a été prise pour cible.

Une enquête a été ouverte par les services de police afin d'identifier le ou les auteurs et de déterminer les motivations derrière ces tirs. La piste d'une éventuelle tentative d'intimidation devra notamment être éclaircie par les investigations.

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