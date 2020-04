Lyon : attention au moustique-tigre, le Rhône en vigilance rouge

Attention au moustique-tigre. Le département du Rhône est placé en vigilance rouge. Ce qui signifie que le moustique-tigre est implanté et actif dans le département.

Il est reconnaissable à ses rayures blanches et noires et peut véhiculer des maladies comme le chikungunya, la dengue et le virus Zika.