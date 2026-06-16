Frédéric Bortot a été élu président de France Active Ain, structure départementale d'accompagnement des entrepreneurs et de l'économie sociale et solidaire

Frédéric Bortot, 58 ans, chef d'une entreprise informatique à Oyonnax, dans l'Ain, a été élu président de France Active Ain. Il succède à Richard Devoy pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Présent dans les comités de l'association depuis plus de quinze ans, il a rejoint le conseil d'administration et le bureau en 2022, puis est devenu vice-président il y a quelques mois. Il a auparavant présidé l'Union commerciale d'Oyonnax.

L'association compte huit collaborateurs et reste la plus importante des cinq structures Initiative du département. Elle accompagne gratuitement les porteurs de projet, de la finalisation du buisness plan aux première années de l'entreprise, et accorde des prêts d'honneur à taux zéro, validés par un comité de bénévoles. Les collectivités locales sont ses principaux finances.

Le nouveau président de son côté avance deux priorités. Il veut d'abord rajeunir et remobiliser le bénévolat, qu'il juge de plus en plus exigeant. "On est des bénévoles à qui on demande d'être quasi professionnels", explique-t-il lors de son entretien avec la rédaction de Lyon Capitale, estimant que ces fonctions, "plus bon enfant avant", réclament aujourd'hui un vrai professionnalisme. Il souhaite ensuite rapprocher l'association des chambres consulaires. Lui-même vice-président de la CCI de l'Ain et élu à la CCI régionale, il vise des liens plus étroits avec la CCI, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture.

Frédéric Bortot hérite surtout d'un dossier déjà engagé : la régionalisation du réseau France Active en Auvergne-Rhône-Alpes. Au 1er janvier 2027, les associations territoriales double affiliées, comme celle de l'Ain, ne resteront qu'affiliées au réseau Initiative France ; la partie France Active sera reprise par une entité régionale unique. Le transfert des collaborateurs devrait s'étaler sur les mois suivants. "C'est un travail qu'on fait en commun à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes", précise le président, qui suit cette transition depuis plusieurs mois.