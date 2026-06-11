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Lyon Capitale n°156
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Panthéonisation de Marc Bloch : une exposition réalisée par les archives départementales du Rhône

  • par Romain Balme

    • À l’approche de son entrée au Panthéon, Marc Bloch est mis à l’honneur à Lyon à travers une exposition consacrée à son engagement dans la Résistance.

    "Résister à l'étrange défaite : Marc Bloch et le mouvement Franc Tireur". C'est le nom de la nouvelle exposition consacrée à l'historien et résistant lyonnais visible sur les grilles de l'Hôtel du Département du Rhône et de la Préfecture, du 10 juin au 15 juillet. Réalisée par les archives départementales et la Métropole de Lyon, l'exposition évoque le mouvement de résistance Franc-Tireur fondé à Lyon en 1940, et rejoint par Marc Bloch en 1942.

    En parallèle, l'évènement prendra place en accès libre au sein des archives départementales et métropolitaines du 16 juin au 4 septembre. Pour rappel, Marc Bloch et son épouse Simonne Vidal entreront au Panthéon le 23 juin prochain.

    La Ville de Lyon rend aussi hommage à Marc Bloch

    Ce mardi 9 juin, la Ville de Lyon a également déployé une bâche géante à l'effigie de ces derniers, sur les grilles de l'Hôtel de Ville. Elle sera visible jusqu’au 30 juin.

    Le 15 juin, une seconde plaque commémorative sera inaugurée au 66 rue de la Charité, dans le 2e arrondissement, lieu de naissance de Marc Bloch. Ce même jour, une conférence sera organisée à l’Hôtel de Ville autour de la figure de Marc Bloch. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, la déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+ (DILCRAH), Cindy Léoni, ainsi que le petit-fils du résistant, Matis Bloch, seront présents. Les inscriptions sont obligatoires.

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