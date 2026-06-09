La Ville de Lyon déploie une bâche en hommage à Marc Bloch et Simonne Vidal avant leur entrée au Panthéon

Deux semaines avant l’entrée au Panthéon de Marc Bloch et de son épouse, Simonne Vidal, la Ville de Lyon a déployé ce mardi une bâche sur l’Hôtel de Ville leur rendant hommage.

Place de la Comédie (1er arr.), les passants peuvent, depuis ce mardi matin, apercevoir les visages de Marc Bloch et de son épouse Simonne Vidal. La Ville de Lyon a en effet fait installer une bâche sur les grilles de l’Hôtel de Ville avec une photo du couple de résistants, avant leur entrée au Panthéon le 23 juin prochain. Elle sera visible jusqu’au 30 juin.

Né à Lyon en 1886 dans une famille juive alsacienne, Marc Bloch était historien, mais aussi fondateur de la revue Les Annales. Combattant durant les deux Guerres mondiales, Marc Bloch s’est ensuite engagé comme résistant au sein du mouvement Franc-Tireur et des Mouvements unis de Résistance en région Rhône-Alpes. Il est finalement arrêté par la Gestapo en 1944 et exécuté le 16 juin de la même année à Saint-Didier-de-Formans, dans l’Ain. Sa femme, Simonne Vidal, jouera elle aussi un rôle essentiel. Infirmière volontaire durant la Première Guerre mondiale, elle a participé activement aux recherches et aux travaux de son mari. Forcée à la clandestinité dans les années 1940, elle meurt le 2 juillet 1944, quelques jours seulement après le décès de Marc Bloch.

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Plusieurs actions commémoratives en juin

Après le dévoilement d’une plaque à l’école Marc Bloch, dans le 7e arrondissement, le 21 mai dernier, la Ville de Lyon continue de rendre hommage au couple. Le 15 juin, une seconde plaque commémorative sera inaugurée au 66 rue de la Charité, dans le 2e arrondissement, lieu de naissance de Marc Bloch.

Le 15 juin, une conférence sera également organisée à l’Hôtel de Ville autour de la figure de Marc Bloch. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, la déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+ (DILCRAH), Cindy Léoni, ainsi que le petit-fils du résistant, Matis Bloch, seront présents. La conférence débutera à 18 heures. Les inscriptions sont obligatoires.

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