Lyon : 40 tonnes d’aide humanitaire pour l’Ukraine

L’association "Lyon-Ukraine" a dressé un premier bilan de la collecte et de l'envoi d'aide humanitaire depuis le début du conflit.

L’association "Lyon-Ukraine" a dressé mercredi 1er juin, le premier bilan de la collecte et de l’envoi des aides humanitaires en Ukraine, permises par la participation de bénévoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis le 24 février dernier, un entrepôt de collecte de dons est opérationnel à Vénissieux. En trois mois, plus de 40 tonnes de produits de première nécessité (médicaments, nourriture, vêtements, etc.) ont été triées dans cet entrepôt. Le premier camion a été envoyé 9 jours après le début de la guerre, et le dernier le 26 avril dernier. Au total, 18 camions ont été acheminés directement à l’ouest de l’Ukraine. Afin de garantir la réception de l’aide humanitaire en Ukraine , plusieurs membres de l’association se sont rendus à Lviv, Rivne et Vinnitsa, où la cargaison a ensuite été envoyée.

Si la générosité des habitants de la métropole de Lyon a permis d'envoyer en Ukraine un volume aussi conséquente de produits de première nécessité, en revanche l'association a rencontré plus de difficultés, financières cette fois, pour remplir les réservoirs des camions.

En envoyant entre 300 et 800 euros, plusieurs communes de la métropole de Lyon ont permis de couvrir les frais des trajets qui s'élevaient jusqu’à 1300 euros par camion.

Depuis sa création en 2016, la petite association Lyon Ukraine a pour mission de faire connaitre l’Ukraine et ses aspects culturels dans la région lyonnaise. Depuis le début du conflit en Ukraine, avec l’aide des bénévoles de toute la région, elle a effectué un travail gigantesque qui a permis de sauver des milliers de vies dans les zones de conflit.

Aujourd’hui, en raison de la baisse du flux d’aide humanitaire, l’organisation lance un appel général. Elle incite les Lyonnais et les habitants de la métropole à envoyer des dons ou donner un coup de main pour le tri et charge des camions, etc.

Informations pratiques :

L’adresse de l’association : 26 rue Notre-Dame, Lyon 6e

L’adresse de l’entrepôt : 41 boulevard Marcel Sembat, Vénissieux (ouvert uniquement les jeudis de 14h à 18h)

Le site de l’organisme : https://www.helloasso.com/associations/lyon-ukraine