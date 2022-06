Théâtre : "Les Étrangers" de Clément Bondu aux Célestins

Du 2 au 12 juin aux Célestins, le metteur en scène, cinéaste et écrivain Clément Bondu adapte son premier roman, Les Étrangers. Un voyage entre le présent et le passé, qui mène ses personnages vers une quête impossible : celle du bonheur perdu.

“Ce sont des êtres qui se tissent au fil du temps, des lieux et des histoires, dans leur fragilité. Ils sont tous tendus vers ce qu'ils ont perdu ou ce qu'ils croient avoir perdu” .

C’est avec ces mots que Clément Bondu présente l’adaptation théâtrale de son premier roman. Dans Les Étrangers, paru en 2021, il met en scène Paul, écrivain raté, qui part à la recherche d’Ismaël, un camarade de jeunesse, poète, mystérieusement disparu.

Il y retrouve Marianne, son amour de jeunesse, ainsi que Aurore et Ida.

“Le souvenir des êtres et des lieux qui nous habitent encore”

Tous ces personnages, dispersés entre l'Europe et la Méditerranée, vont évoquer leur souvenirs et livrer des témoignages – parfois fantasmés – qui agissent comme un révélateur du temps perdu. Dans ce récit polyphonique, ils s’amusent à brouiller nos repères, entre fiction et réalité.

Réflexion sur le langage, le passé, et le pouvoir de l'imagination - à travers le souvenir des êtres et des lieux qui nous habitent encore – Les Étrangers est une pièce qui nous mène en Europe, au Maroc et en Argentine à la rencontre de cette jeunesse dont les obsessions persistent quand tout le reste lui échappe.

