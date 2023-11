La Métropole de Lyon vote une aide de 50 000 euros en soutien à Gaza

Ce lundi 20 novembre, lors de sa commission permanente, la Métropole de Lyon a voté une aide d’urgence de 50 000 euros pour soutenir les populations civiles de Gaza.

Après la Ville de Lyon, c’est au tour de la Métropole de Lyon d’apporter son aide aux populations civiles de Gaza. Ce lundi 20 novembre, en commission permanente, la Métropole de Lyon a voté une aide d’urgence de 50 000 euros pour venir en aide aux Gazaouis.

Répondre aux besoins essentiels

Cette aide d’urgence permettra à l’association Médecins du Monde de "répondre aux besoins essentiels des populations, notamment en matière de soins médicaux", détaille un communiqué de la collectivité. Il s’agit notamment de "l’envoi de médicaments, de consommables, de fournitures et d’équipements, notamment informatiques."

"La Métropole de Lyon prend sa part à travers l’attribution d’une aide d’urgence de 50 000 euros permettant d’apporter une réponse humanitaire et médicale rapide" Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

"Nous constatons chaque jour avec effroi la situation catastrophique et la détresse que vivent plus de 1,5 million d’habitants déplacés du nord au sud de la bande de Gaza. Pour venir en aide à ces populations, la Métropole de Lyon prend sa part à travers l’attribution d’une aide d’urgence de 50 000 euros permettant d’apporter une réponse humanitaire et médicale rapide grâce à la mobilisation de Médecins du Monde", a déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

D’après l’association, aujourd’hui à Gaza, "75 % des hôpitaux ne fonctionnent plus et 61 % des établissements de soin de santé primaires non plus", conclut le communiqué.