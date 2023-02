Lyon : plus de 60 millions d'euros de perte pour l'OL

L'OL Groupe creuse sa perte nette au premier semestre. Moins 60 millions d'euros cette année. Pourtant, le club se félicite de la hausse des ventes.

La perte net se creuse au premier trimestre, pour l'OL. Le groupe affiche moins 60 millions d'euros cette année contre moins 27 millions en l'année précédente. Dans un communiqué, OL Groupe se justifie par la hausse du prix de l'énergie, des charges de personnel et son absence en Coupe d'Europe. Pourtant, le club affiche des ventes en hausse cette année et il a récemment été racheté par le milliardaire américain John Textor.

"Toutes les lignes de revenus sont en progression", assure le groupe, 134,8 millions d'euros. Dans le détaille, ce sont : la billetterie, les droits TV et marketing et les évènements organisés qui ont rapporté. OL Groupe met surtout en avant les deux concerts qui se sont joués au Groupama Stadium en été. Les Rolling Stones et le groupe de métal Allemand Rammestein ont réunis au total plus de 150 000 personnes.