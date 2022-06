Etes-vous prêts pour The Walking Dead à Lyon ?

Après deux ans de silence, "Zomb’in the dark" est de retour. La course d’orientation en territoire zombie se déroulera au parc de Lacroix-Laval à une demi-heure de Lyon, le 25 juin.

Une grande forêt, la nuit totale (ce sera le lendemain de la pleine lune), l’atmosphère flippante de The Walking Dead attendent les plus courageux au parc de Lacroix-Laval, à une demi-heure de Lyon, le 25 juin 2022.

"Zomb’in the dark" est une course d’orientation hors du commun qui se déroule dans l’obscurité totale, seul ou en équipe. Les "survivants" n'ont le droit qu'à une lampe de poche, d’une boussole... et d'une bonne dose de courage. Objectif : explorer la forêt du parc Lacroix-Laval, en trouvant un maximum de balises et en évitant les zombis tapis dans l’ombre.

Attention le temps est limité : chaque minute dépassée coûtera aux survivants des points obtenus lors de la course.

Séparés en deux équipes, les zombies tenteront d’arracher les languettes de vies attachées aux ceintures de chaque survivant. Chaque vie perdue lors de la course entraîne une perte de points.

Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de places. Les tarifs proposés sont à partir de 20 euros.

Informations pratiques :

Page web de la course (les inscriptions)

L’évènement sur Facebook

Site officiel : zombinthedark.fr