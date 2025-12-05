Malgré une belle seconde période, l'Asvel a encaissé sa 11e défaite en 14 journées d'Euroligue jeudi sur le parquet du leader de l'Hapoel Tel Aviv (87-80), et demeure en bas du classement.

Ce choc des extrêmes, entre l'Hapoel, en haut de tableau avec désormais 10 victoires et 4 défaites, et Villeurbanne toujours dernier (3 victoires, 11 défaites), a finalement tourné en fin de rencontre en faveur du club israëlien.

Les Villeurbannais ont tenu un temps la dragée haute à leur adversaire du soir, portés par un excellent Nando de Colo (20 points, 6/6 aux lancer-francs, 3 passes). Ils menaient même de 11 points dans le dernier quart-temps, avant de craquer.

Les hommes de Pierric Poupet ont auparavant été menés une grosse partie de la rencontre, jusqu'à 15 points en première période. Mais grâce à un gros début de seconde acte et un 10-0 infligé pour passer devant (55-51), ils ont prouvé une première fois qu'ils pouvaient renverser la tendance.

Si l'Hapoël Tel Aviv a repris une première fois l'ascendant, l'Asvel a à nouveau creusé l'écart à l'entrée des 10 dernières minutes. Mais en face, Antonio Blakeney (16 pts, 6 rebonds) et Collin Malcolm (6 pts) ont fait du mal dans les derniers instants, pour priver le club français d'un petit exploit.

Les Villeurbannais se déplaceront la semaine prochaine chez le Maccabi Tel Aviv, pour le retour de l'Euroligue en Israël.